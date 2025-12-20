Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivos

Anegamiento de calles: qué líneas de colectivos funcionan y cuáles están suspendidas en Santa Fe

Las intensas lluvias que afectan a la ciudad obligaron a suspender numerosos servicios de colectivos urbanos. Desde las empresas prestatarias detallaron el listado de líneas que no circulan y las que operan con normalidad.

20 de diciembre 2025 · 12:23hs
José Busiemi/ UNO Santa Fe

El temporal de lluvias que afecta a la ciudad de Santa Fe continúa generando serias complicaciones en la circulación urbana, especialmente en el servicio de transporte público de pasajeros. Debido al anegamiento de calles en distintos barrios, numerosas líneas de colectivos urbanos debieron suspender su recorrido.

Según informaron oficialmente las empresas Autobuses Santa Fe y ERSA, la situación se mantiene inestable y sujeta a la evolución de las condiciones climáticas y al escurrimiento del agua acumulada en la calzada.

Líneas de colectivos que no funcionan

Actualmente, las siguientes líneas de colectivos urbanos se encuentran fuera de servicio:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, además del servicio de Intercountries.

Desde las empresas indicaron que la suspensión responde a calles intransitables, con importantes niveles de agua que impiden la circulación segura de las unidades.

Líneas de colectivos que funcionan con normalidad

En tanto, algunas líneas mantienen su recorrido habitual, aunque con demoras puntuales:

C Verde, C Azul, C Negra, Recreo, Monte Vera y Laguna Paiva.

