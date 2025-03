Anticipo de otoño: jueves fresco y muy húmedo en la ciudad de Santa Fe

El jueves comenzó en la ciudad de Santa Fe con buen tiempo, fresco, con niebla y 14.9º de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 24º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables En el día de la fecha, se observa el desarrollo de un sistema de alta presión pos frontal, el cual se debería mantener hasta por lo menos comienzos de la semana próxima. Esta situación permite que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con alguna nubosidad variable por momentos debido a la reconfiguración de las masas de aire en la región. No obstante ello, a priori no se esperan lluvias hasta por lo menos comienzos de la semana próxima. Respecto de las temperaturas, con el pasaje del sistema frontal, se observa el descenso de los registros mínimos durante las jornadas de hoy y probablemente mañana, no obstante ello, las máximas deberían presentar una suave tendencia en ascenso, manteniéndolas por debajo de los 30°C hasta por lo menos el día sábado, mientras que a partir del domingo, se podría observar un incremento mayor que acompañe el proceso de leve inestabilización.