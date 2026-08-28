Reunión del Comité de Riesgos tras la emergencia hídrica por El Niño: el Ejecutivo municipal envió al Concejo un proyecto para agilizar compras y obras

El encuentro reunió a autoridades municipales, concejales y representantes de la Provincia y organismos de emergencia. Tras el análisis de las tareas preventivas, el Ejecutivo pidió herramientas excepcionales para acelerar contrataciones y trabajos frente a posibles contingencias hídricas.

Riesgo hídrico: el Municipio de Santa Fe activó el Comité de Gestión de Riesgos ante la emergencia por el fenómeno El Niño.

El intendente Juan Pablo Poletti encabezó este viernes en el Molino Marconetti la primera reunión ampliada del Comité Municipal de Gestión de Riesgos desde la declaración de la Emergencia Hídrica en la ciudad de Santa Fe .

El encuentro reunió a autoridades municipales, concejales de todas las fuerzas políticas y representantes del Gobierno provincial, organismos nacionales, fuerzas de seguridad e instituciones relacionadas con la prevención y respuesta ante emergencias.

La reunión tuvo como objetivo repasar las acciones desarrolladas hasta el momento, evaluar los trabajos que se encuentran en marcha y fortalecer la preparación de la ciudad frente a los escenarios previstos por el fenómeno El Niño.

Uno de los resultados concretos de la jornada llegó inmediatamente después: el Ejecutivo municipal ingresó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para contar con herramientas administrativas y presupuestarias excepcionales que permitan acelerar compras, contrataciones y obras vinculadas exclusivamente con la emergencia hídrica.

“Tenemos que ser operativos”

Durante el encuentro, Poletti remarcó que el Comité debe funcionar como una herramienta concreta de respuesta y no solamente como un espacio de análisis.

“Lo que les pedí a todos los integrantes del Comité es que seamos operativos, porque las emergencias se manejan con operatividad. No podemos hacer teoría en la emergencia. Tenemos que ir a solucionar los problemas que se puedan ir presentando”, sostuvo.

El intendente afirmó además que el Municipio trabaja de manera permanente para anticiparse a los posibles escenarios y comparó la tarea con la experiencia que tuvo durante la pandemia de Covid-19, cuando se desempeñaba como director del Hospital Cullen.

“Quiero que sepan que acá hay un líder y un equipo que trabaja para estar preparados ante la llegada de un fenómeno como el de El Niño”, señaló.

Poletti también valoró la participación de los concejales de las distintas bancadas y destacó que el objetivo es mantener una articulación permanente durante la emergencia. “Hoy nos necesitamos entre todos”, afirmó.

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El Concejo tendrá participación en el seguimiento

El presidente del Concejo Municipal y vicepresidente del Comité, Sergio “Checho” Basile, destacó la participación de los 17 concejales y concejalas y resaltó la importancia de mantener una conducción coordinada frente a situaciones de crisis.

Basile planteó además la necesidad de sostener un diálogo permanente con las organizaciones sociales para canalizar las demandas que surjan desde los distintos barrios.

En ese sentido, consideró necesario avanzar con decisiones dinámicas en materia de planificación urbana y distritos hídricos y advirtió que las normas deben poder adaptarse frente a escenarios que pueden cambiar rápidamente.

“Las normativas no pueden ser estancas frente a la imprevisibilidad de la naturaleza”, sostuvo.

La Provincia ratificó el acompañamiento

Del encuentro también participó el director provincial de Protección Civil, Marcos Escajadillo, quien destacó que la coordinación entre Provincia y Municipio comenzó antes de esta primera reunión ampliada del Comité.

El funcionario explicó que el trabajo conjunto se desarrolla en distintas líneas y puso el foco en las medidas estructurales de prevención.

Entre ellas mencionó la limpieza de canales, el alteo de defensas y el fortalecimiento del sistema de bombeo, consideradas acciones fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y posibles crecidas.

Escajadillo aseguró además que el Gobierno provincial continuará acompañando las inversiones destinadas a fortalecer la prevención hídrica en la ciudad de Santa Fe.

Los sectores más vulnerables, bajo atención

Poletti explicó que una parte central del trabajo previo está concentrada en los sectores de la ciudad que presentan mayor vulnerabilidad hídrica.

Como ejemplo, mencionó las tareas que se desarrollan en Barranquitas Sur, donde se trabaja en la relocalización de familias hacia sectores considerados de suelo seguro.

El Municipio también analiza distintas alternativas para asistir a las familias que permanezcan en zonas de riesgo y contempla, en caso de ser necesario, la utilización de refugios y centros de evacuación.

La planificación incluye además la identificación previa de recursos y mecanismos de respuesta para reducir los tiempos de reacción frente a una eventual contingencia.

La comunicación, otra herramienta de prevención

Durante la reunión también se puso en valor el trabajo previo con los vecinos y las instituciones de la ciudad.

Poletti recordó las reuniones que el Municipio viene manteniendo con vecinales y otras organizaciones territoriales para transmitir información y preparar a la población ante posibles emergencias.

En ese marco, se impulsa la difusión del Plan de Contingencia Familiar, destinado a que las familias conozcan previamente qué medidas tomar, cómo comunicarse y cómo actuar ante una situación de emergencia hídrica.

El objetivo es que la respuesta no dependa exclusivamente del accionar de los organismos públicos, sino que también exista una preparación previa dentro de cada hogar y comunidad.

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Un proyecto para acelerar compras y obras

Finalizada la reunión del Comité, el Ejecutivo municipal presentó en el Concejo una propuesta de ordenanza para disponer de mecanismos excepcionales que permitan actuar con mayor rapidez mientras permanezca vigente la Emergencia Hídrica.

La iniciativa busca agilizar los procedimientos destinados a la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de trabajos y realización de obras vinculadas con la prevención, preparación y respuesta ante posibles contingencias.

El proyecto establece que estas herramientas tendrán un carácter excepcional y transitorio y estarán limitadas específicamente al contexto de la emergencia hídrica.

La intención es reducir los tiempos administrativos que requiere normalmente una contratación cuando la situación exige respuestas inmediatas.

Anticiparse antes de que llegue una nueva emergencia

El pedido de herramientas excepcionales se suma a las tareas que el Municipio viene desarrollando desde hace meses para fortalecer su capacidad de respuesta.

La limpieza y mantenimiento de canales, el funcionamiento del sistema de bombeo, el monitoreo de las zonas vulnerables y la planificación de evacuaciones forman parte de ese esquema preventivo.

La discusión que atraviesa actualmente a la ciudad está marcada por la necesidad de anticiparse a los escenarios climáticos y contar con recursos suficientes para actuar antes de que una situación de emergencia se transforme en un problema mayor.

En ese contexto, el Comité Municipal de Gestión de Riesgos busca funcionar como el ámbito de coordinación entre las diferentes áreas y organismos que deberán intervenir ante una contingencia.

Una nueva etapa para la gestión hídrica

La reunión de este viernes marcó un nuevo paso en la estrategia de preparación de Santa Fe frente al fenómeno El Niño.

Por un lado, el Municipio busca fortalecer la coordinación política y operativa con el Concejo, la Provincia y los organismos vinculados a las emergencias. Por otro, pretende contar con herramientas que permitan acelerar las intervenciones cuando las condiciones lo requieran.

La propuesta enviada al Concejo deberá ahora ser analizada por los ediles, mientras continúan las tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad.

La premisa planteada por Poletti durante el encuentro resume el objetivo de la estrategia: llegar preparados, actuar con rapidez y resolver en territorio los problemas que puedan surgir frente a una eventual emergencia hídrica.