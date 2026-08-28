Rescataron a un hombre que había subido a la cima del Puente Colgante tras casi una hora de operativo

El procedimiento se desarrolló este viernes en Santa Fe con intervención de efectivos policiales y personal del SIES 107. El tránsito fue interrumpido de manera preventiva mientras se trabajaba para poner al hombre a salvo. Tras el rescate, la circulación en la zona volvió a la normalidad.

Rescate en Santa Fe: intervinieron efectivos policiales y del SIES 107 para bajar a un hombre de la cima del Puente Colgante.

Un hombre fue rescatado este viernes luego de permanecer en la parte superior del Puente Colgante de Santa Fe , en un operativo que se extendió durante casi una hora y obligó a interrumpir el tránsito en el sector.

La situación generó un importante despliegue de emergencia, con la intervención de efectivos de la Policía de Santa Fe y personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 , que trabajaron en conjunto para asistir al hombre y garantizar su descenso de la estructura.

El episodio ocurrió durante el mediodía y rápidamente motivó la presencia de los equipos de emergencia en inmediaciones del puente, donde se concentró el operativo.

Casi una hora de operativo

Durante varios minutos, los equipos especializados trabajaron para lograr que el hombre descendiera de manera segura desde la parte superior del Puente Colgante.

La complejidad de la situación obligó a establecer un dispositivo preventivo en el lugar y a restringir momentáneamente la circulación vehicular.

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El objetivo principal fue preservar la integridad del hombre y evitar riesgos para quienes transitaban por la zona.

Finalmente, tras casi una hora de tareas, los equipos lograron rescatarlo y ponerlo a salvo.

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El tránsito ya fue normalizado

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el tránsito permaneció interrumpido en el sector del Puente Colgante y se recomendó a los conductores evitar la zona y utilizar recorridos alternativos.

Una vez concluido el rescate y retirado el operativo de emergencia, la circulación volvió a desarrollarse con normalidad.

Las autoridades mantuvieron el despliegue preventivo hasta completar todas las tareas vinculadas con la asistencia y verificar que no quedaran riesgos en el lugar.

Intervención de la Policía y el SIES 107

El procedimiento contó con la participación coordinada de la Policía de Santa Fe y del SIES 107, que acudieron ante la situación y trabajaron para resolver el episodio de manera segura.

Por el momento, no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron al hombre a subir a la estructura ni sobre su estado posterior al rescate.