API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20% de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario.

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe ( API ) recuerda a todos los contribuyentes que tienen hasta el 31 de diciembre como fecha límite para ponerse al día con sus impuestos , y de esta manera podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.

Aquellos contribuyentes que no registren deudas en la fecha mencionada, contarán con un 20% de descuento en el Impuesto Inmobiliario , además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.

Estos beneficios se suman a los establecidos en la Ley Tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35% de descuento, alcanzando por combinación (Buen Contribuyente + Pago Anual + Eximición sexta cuota) un 56% de descuento.

También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15% de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso (Buen Contribuyente + Débito Automático) el descuento alcanza un 46% de descuento.

Para la patente automotor, se mantienen los beneficios de 2025. Quienes realicen el Pago Total Anual tendrán un 35% de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático, tendrán un 15% de descuento en cada cuota.

Para la liquidación de deudas de Inmobiliario o Patente, se puede ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite desde el box; o ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para la descarga de las boletas o de la liquidación de deudas. Vale recordar que a partir del 2025, se puede abonar utilizando cualquier billetera digital gracias al Qr interoperable que figura en la parte baja de la boleta.

Convenios de pago

La formulación de convenios de pago también se puede realizar desde la web, para esto se deberá ingresar a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el impuesto deseado. Una vez realizado el trámite podrá abonar a través de plataformas digitales o imprimir la boleta para pagar en un Santa Fe Servicios.

Es importante destacar que, quienes tengan convenios de pagos vigentes posterior al 31 de diciembre, no entrarán dentro de la categoría de “Buen Contribuyente” y no tendrán el descuento del 20 %.

Consultas

Ante dudas y consultas se puede ir personalmente a Ituzaingó 1258 en Santa Fe o los contactos 0800 888 3722 y [email protected]. En la ciudad de Rosario: Tucumán 1853 o los teléfonos 0341) 4292100 - 4721481 y el mail [email protected].

También ingresando al instagram @api_santafe en el destacado “Tutoriales” se encuentran los videos para el paso a paso de la realización de los trámites.