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La Municipalidad de Santa Fe informó la caída del 0800 de Atención Ciudadana: cómo hacer consultas y reclamos

Dese el gobierno local le piden a los vecinos que mientras se trabaja para restablecer el servicio, pueden utilizar otros canales oficiales para realizar trámites, consultas y reclamos

2 de junio 2026 · 10:41hs
La Municipalidad de Santa Fe informó la caída del 0800 de Atención Ciudadana: cómo hacer consultas y reclamos

José Busiemi

La Municipalidad de Santa Fe informó este martes que la línea telefónica del Sistema de Atención Ciudadana (SAT) 0800-777-5000 se encuentra temporalmente fuera de funcionamiento debido a inconvenientes ajenos a la administración municipal.

Desde el municipio indicaron que, mientras se resuelve el problema técnico, los vecinos podrán comunicarse a través de los distintos canales alternativos de atención, tanto presenciales como digitales.

Entre las opciones disponibles se encuentra el chat oficial de la página web municipal, donde los ciudadanos pueden realizar consultas y gestionar reclamos relacionados con los distintos servicios municipales.

Además, continúan funcionando con normalidad las diferentes oficinas de distrito de la ciudad de Santa Fe, que atienden de lunes a viernes en sus horarios habituales.

Oficinas de distrito habilitadas

Los vecinos pueden acercarse a cualquiera de las siguientes dependencias municipales:

  • Distrito Este: Prado Español (Av. General Paz y Hernandarias), de 7.30 a 15.
  • Distrito Oeste: Cementerio Municipal (Blas Parera 5401), de 7.30 a 15.
  • Distrito Norte: Parque Norte Botánico (Av. Gorriti 3900), de 7.30 a 15.
  • Distrito Centro: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), de 7.30 a 17.
  • Distrito Noreste: Aristóbulo del Valle 9446, de 7.30 a 15.
  • Distrito Suroeste: Boca del Tigre (J. J. Paso y Dr. Zavalla), de 7.30 a 15.
  • Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970), de 7.30 a 15.
  • Distrito La Costa: Ruta 1 Km 2,7, de 7.30 a 15.
  • Oficina Las Flores: Regimiento 12 de Infantería 4400, de 7.30 a 14.
  • Palacio Municipal: Salta 2951, de 7.30 a 14.

Cómo comunicarse con la Municipalidad de Santa Fe

Mientras permanezca interrumpida la línea telefónica del SAT, los ciudadanos pueden utilizar:

  • El chat de la web oficial del municipio.
  • Las oficinas de distrito distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
  • Las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Santa Fe, donde también se reciben consultas y solicitudes de información:

Desde el gobierno local señalaron que informarán oportunamente cuando se restablezca el funcionamiento del 0800 de Atención Ciudadana, uno de los principales canales utilizados por los vecinos para gestionar reclamos, consultas y trámites municipales.

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