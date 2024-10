Apps de viajes: el municipio habla de una norma "equilibrada" y anticipa una "rápida" implementación de la ordenanza

Las claves de la ordenanza que habilita el funcionamiento de las apps de viaje en Santa Fe

El funcionario destacó que esta nueva normativa tiene como objetivo mejorar el sistema de transporte en Santa Fe, proporcionando un control real por parte del municipio.

“Queremos que la sociedad entienda que tiene un sistema habilitado alternativo. Esto va a mezclar el sistema público de transporte tradicional, que vamos a proteger y defender, con un sistema tecnológico que vino para quedarse y que necesitamos autorizar con ciertas condiciones”, agregó.

Mastropaolo subrayó la importancia de la profesionalización de los conductores de las aplicaciones de viaje, señalando que deberán cumplir con requisitos específicos. “Como primera medida, tendrán que contar con un carnet D1, que es una condición sine qua non. Buscamos la profesionalización del conductor; no vamos a permitir que cualquier persona pueda conducir solo porque tiene una hora libre. Las aplicaciones asumirán el compromiso de controlar y no habilitar a choferes que no cumplan con estos requisitos”, enfatizó.

En cuanto a los vehículos, el secretario indicó que también deberán cumplir con ciertas condiciones, como antigüedad y seguros obligatorios, incluyendo la ART nacional. “Vamos a publicar estas condiciones para que la gente esté informada”, dijo.

Precisó que que las personas habilitadas para ser conductores incluirán a taxistas y remiseros, y aquellos que ya cuenten con el carnet D1.

Aplicaciones de viajes: hubo reparos en el Concejo por cómo será el control del municipio y las Uber motos

Apps de viajes: el municipio promete control y un mejor servicio

Respecto al registro de las plataformas, Mastropaolo explicó que estará bajo la Secretaría de Movilidad Urbana, dependiente de su oficina. “Esto será un control fuerte por parte del municipio, que actuará como ente de control y coordinará acciones con las plataformas. Queremos tener una dinámica clara hacia donde vamos y mejorar el sistema”, subrayó.

El secretario también hizo hincapié en que este es solo el primer paso hacia una mejora continua. “Estamos comenzando un proceso en el que vamos a seguir trabajando. Los que requieren mejoras en el sistema son el público y los trabajadores de los subsistemas”, afirmó.

Además, reiteró que la municipalidad tiene la responsabilidad de proteger el servicio público de transporte, asegurando que los taxistas y remiseros son esenciales en este esquema.

Sobre el número de licencias que se podrán habilitar, Mastropaolo indicó que se busca un sistema dinámico. “Hoy tenemos una cantidad determinada de servicios públicos activos; por ejemplo, 400 taxis y 400 remises, lo que suma 800 vehículos al servicio del público. El tope máximo para los servicios de plataformas será el 50% de estos activos, es decir, 400 vehículos. Si aumenta la cantidad de servicios públicos, este número también podrá aumentar”, explicó.

En cuanto a la implementación de la normativa, el secretario indicó que será un proceso rápido. “Esto es cuestión de poco tiempo. Debemos rubricar algunas actas y realizar ciertas fases administrativas antes de promulgarla”, comentó.

También aseguró que la municipalidad contará con los recursos necesarios para llevar a cabo un control efectivo. “Contamos con materiales y personal idóneo para controlar. Antes no podíamos controlar algo indefinido, pero ahora, con el registro y los requisitos establecidos, podremos hacerlo de manera más fehaciente”, afirmó.

Mastropaolo concluyó resaltando la importancia de la normativa para garantizar un equilibrio entre los servicios tradicionales y las nuevas aplicaciones.

“Hubo muchas ciudades que generaron normativas que son inaplicables. No queríamos cometer ese error. Queríamos encontrar un punto donde realmente se protege a nuestros servidores y también vengan las aplicaciones o las empresas a mejorar el servicio. Creo que es el punto al que hemos llegado, entonces ese es el punto de equilibrio, nosotros ahora nos vamos a ir contactando con todas las empresas que quieren venir a brindar un servicio a Santa Fe, que cumpla los requisitos que puso la normativa y a partir de ahí generaremos esta nueva dinámica".