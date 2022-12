Argañaraz apuesta a una ley de educación emocional

De igual modo, agregó que, junto a su equipo, “estamos firmemente convencidos, que esta disciplina es una solución a la gravísima y creciente situación que vivimos a diario, ya que propone un cambio desde adentro en los niños, niñas y adolescentes, mediante la dinamización de sus recursos y habilidades, construyendo una estrategia seria en promoción de la salud”. Asimismo, señaló que “es común hoy en día, escuchar noticias o saber de chicos y chicas que toman drogas, alcohol, roban, no respetan las normas, son agresivos, no se responsabilizan por sus tareas escolares, se fugan del hogar, no respetan a los mayores, entonces; planteamos esta propuesta para ayudar a solucionar la problemática expuesta, desde la realización de promoción de la salud en un ámbito educativo, en dónde se les brinde Educación Emocional así como se hace en muchos países del mundo”.

El diputado rafaelino finalizó: “se trata de contenidos de fácil y rápida implementación, con un bajo costo de inversión. Sin modificación alguna de lineamientos educativos vigentes, sino una inclusión de contenidos nuevos acordes a la realidad que vivimos. Con seguridad afirmó que esto brindará alivio a la demanda actual de los Centros de Salud y brindará respaldo a los docentes, que tanto lo necesitan, quienes consideran imprescindible y necesaria su implementación en pos de una mejor calidad educativa”.