Arranca una semana marcada por el paro docente de 48 horas y la reanudación de la discusión salarial

Fuentes de la Asociación Trabajadores del Estado señalaron a UNO que la convocatoria a paritarias podría ser lunes o martes de esta semana. "No debería pasar de esos días", enfatizó la fuente consultada.

Cabe recordar que los gremios ATE y Upcn no recibieron ninguna oferta salarial. Los sindicatos optaron por descartar la propuesta antes de que la provincia la formalice (ya se la había elevado a los docentes) y continuar la negociación sin medidas de fuerza.

Se trata de la propuesta salarial del 33,5% en tres tramos (17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio) que fue rechazada por los docentes y que motivó dos paros de 48 hs y una movilización al Ministerio de Educación.

La semana pasada, los equipos técnicos de los gremios estatales se reunieron con los representantes provinciales. El tema que se llevó toda la atención fue el pase a planta permanente del personal contratado. Avanzaron en el relevamiento de trabajadores del Estado que se encuentran bajo esa situación y se analizaron algunos criterios para el respectivo pase a planta permanente.

Conflicto docente

El conflicto docente siguió sumando capítulos en la última semana. La ministra de Educación, Adriana Cantero, realizó una nueva convocatoria a la paritaria del sector docente para realizar una nueva propuesta salarial, requiriendo a las entidades gremiales (Amsafé y Sadop) que se suspenda la medida de fuerza de esta semana.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, trasladó la solicitud a los gremios docentes, a quienes requirió que “suspendan la medida de acción directa, dispuesta para los días 7 y 8 de marzo del corriente año, a los fines de materializar la convocatoria en los términos de la nota que se adjunta”.

La respuesta desde Amsafé no tardó en llegar. En el marco de la movilización docente de la semana pasada, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, sostuvo: "El gobierno sabe que tenemos un estatuto y que la comisión directiva provincial no tiene la facultad de levantar una medida de fuerza y no hay motivos para hacerlo. Queremos otra propuesta y ahí analizaremos las medidas. Hay que mejorar el porcentaje de arranque y del final. No hay feriados ni paros que impidan al gobierno poder convocarnos a paritarias".

marcha docentes marzo 2023 1.jpg Amsafé se movilizó la semana pasada hasta el Ministerio de Educación.

Y profundizó: "Estamos expresando el descontento de los trabajadores de la educación, donde más de 30.000 compañeros en una asamblea expresamos que había que mejorar la propuesta paritaria. El gobierno de la provincia tiene que presentar una nueva propuesta paritaria que debe implicar mejores condiciones para enseñar y aprender, pero también una recomposición salarial que implique que el salario docente puede ganarle a la inflación".

Médicos y profesionales de la salud

El jueves trabajadores de la Salud nucleados en los gremio de Amra y Siprus se manifestaron en rechazo a la propuesta salarial realizada por el gobierno al sector frente a la sede del Ministerio de Salud.

Néstor Rossi, secretario General de Amra, apunto: "Desde el sindicato lo que decimos es que el porcentaje inicial debe ser del 25% en el primer tramo y luego tramos mas cortos de los que ofrecieron antes del aguinaldo. El numero de este primer semestre debería ser del 45%. Es un vuelto para los 7000 profesionales de la salud, sobre todo para una provincia tan rica como esta".

E insistió: "La propuesta realizada es absolutamente insuficiente. Por lo menos esperábamos una caricia para aquellos que trabajaron tanto en algo que es todavía es desconocido y se llama Covid, más allá de conocer ciertas cosas sobre la enfermedad. Así que manifestamos nuestro rechazo con esta medida de fuerza y esperemos que esta movilización sea para el gobierno y el Ministerio, lo que haga que presenten una mejora para que sea analizada sobre la mesa".

Leandro Goldsack, secretario de Relaciones Institucionales de Siprus, dijo que "el sindicato está expresando el rechazo a todas luces lo insuficiente de la propuesta, que no solo lo hace el sector de salud, sino de los distintos sectores que están discutiendo la política salarial para el presente año. Entendemos que no puede acordarse un salario que se encuentra por debajo de todo tipo de índice de inflación, sumando a la negativa del gobierno que van más allá del salario, que representan la precarización labora tanto en el ministerio de Salud como en el desarrollo social dónde hay trabajadores de sector.".