Arranque de martes con algo de niebla en la ciudad de Santa Fe pero se esperan temperaturas primaverales Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 16 de septiembre 2025 · 07:45hs

UNO Santa Fe Niebla en el comienzo de la jornada en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente despejado, húmedo con niebla y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.8º, y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la mejoría de las condiciones en la región debido al ingreso de una masa de aire relativamente fría a la misma, no obstante ello, y debido a como se deberían reconfigurar las masas de aire durante los próximos días, las condiciones presentarían una tendencia gradual a inestabilizarse nuevamente hacia finales de la semana, con posibles lluvias de variadas intensidades entre últimas horas del miércoles y las primeras horas del jueves, pudiéndose extender durante la mañana. Respecto de las temperaturas, si bien se observa un suave descenso de las mínimas, la tendencia debería ser en gradual ascenso hasta finales de la semana, mientras que con el ingreso de una nueva masa de aire frío, a partir del sábado se observaría el descenso de las mismas.

Miércoles con cielo despejado, con nubosidad en aumento durante la jornada y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso: mínima 16º y máxima 29º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto el jueves se espera una jornada con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones algo inestables con la posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 18º y suave descenso de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante gran parte de la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 30º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.