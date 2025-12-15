Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris, lluvias e inestabilidad

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

15 de diciembre 2025 · 07:52hs
Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris, lluvias e inestabilidad

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto con algunas lluvias y lloviznas y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.3º y se espera que la máxima alcance los 36º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa el pasaje de un frente frío leve, que al combinarse con la masa cálida y húmeda que se encuentra sobre la región litoral, genera que las condiciones se mantengan inestables, con nubosidad variables y con probabilidad de lluvias dispersas por lo menos durante la mañana de la jornada de hoy. No obstante, las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia la tarde, prevíendose buen tiempo para los próximo días, con ascenso gradual de las temperaturas.

Martes con cielo mayormente soleado a soleado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 29º. Vientos leves del sector sur/suroeste.

En tanto se espera un miércoles con cielo mayormente soleado a soleado y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 30º. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste..

Por último, jueves con cielo mayormente soleado a soleado y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21º y máxima 32º. Vientos leves a moderados predominantes del sector noreste.

