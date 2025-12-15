Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris, lluvias e inestabilidad

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto con algunas lluvias y lloviznas y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.3º y se espera que la máxima alcance los 36º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa el pasaje de un frente frío leve, que al combinarse con la masa cálida y húmeda que se encuentra sobre la región litoral, genera que las condiciones se mantengan inestables, con nubosidad variables y con probabilidad de lluvias dispersas por lo menos durante la mañana de la jornada de hoy . No obstante, las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia la tarde , prevíendose buen tiempo para los próximo días, con ascenso gradual de las temperaturas .

Martes con cielo mayormente soleado a soleado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 29º. Vientos leves del sector sur/suroeste.

En tanto se espera un miércoles con cielo mayormente soleado a soleado y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 30º. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste..

Por último, jueves con cielo mayormente soleado a soleado y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21º y máxima 32º. Vientos leves a moderados predominantes del sector noreste.

