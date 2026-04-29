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Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial piden circular con precaución y anticipar demoras por el intenso tránsito pesado.

29 de abril 2026 · 16:58hs
Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

La Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtió este miércoles sobre importantes congestiones y demoras en rutas del cordón industrial del Gran Rosario debido a la elevada circulación de camiones, en un contexto de intensa actividad en la región. Ese una situación que se repite, cada año, durante la cosecha gruesa.

Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio advirtió que el tránsito que se registrará estos días por la cosecha récord será mucho más intenso de lo que se estimaba inicialmente, que eran unos 6 mil camiones circulando por día. Hay quienes se anticipan, incluso, que ese número podría duplicarse.

El alerta alcanza a varios corredores clave del sur santafesino, donde se recomienda circular con "suma cautela" y prever retrasos en los tiempos de viaje. dcfsd

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Dónde hay congestión de camiones

Según el informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, las complicaciones se concentran en las principales vías de acceso a los puertos del área:

  • Avenida Circunvalación
  • Autopista Rosario-Santa Fe
  • Ruta provincial 91
  • Ruta nacional 11
  • Ruta nacional A012
  • Ruta provincial 10

Estas trazas suelen concentrar un alto volumen de tránsito pesado, especialmente en épocas de cosecha o picos de actividad portuaria.

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Recomendaciones para circular

Desde el organismo vial pidieron a conductores particulares y transportistas:

  • respetar las indicaciones del personal en ruta
  • mantener la distancia de seguridad
  • evitar maniobras riesgosas
  • considerar vías alternativas cuando sea posible

Además, insistieron en la necesidad de prever demoras, ya que la congestión podría extenderse durante varias horas.

La saturación de rutas en el cordón industrial del Gran Rosario es una problemática recurrente vinculada al ingreso masivo de camiones hacia las terminales portuarias.

cosecha camiones
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