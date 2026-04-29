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Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Crece la morosidad entre trabajadores, que alcanza el 11,2% en el sistema financiero y el 29,9% en créditos no bancarios. La problemática también alcanza a 7.000 jubilados y a unos 60.000 trabajadores privados y autónomos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de abril 2026 · 16:08hs
Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

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Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados
Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

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Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

La creciente presión del endeudamiento sobre los ingresos familiares se consolida como una de las principales preocupaciones económicas.

A nivel nacional, la morosidad en créditos del sistema financiero tradicional alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, mientras que en el segmento no bancario —fintech, billeteras digitales y financieras— la irregularidad trepó al 29,9%, lo que implica que casi uno de cada tres préstamos presenta problemas de pago.

En paralelo, se registra un aumento de concursos y quiebras de empleados, reflejo del deterioro en la capacidad de afrontar compromisos.

En ese contexto, en Santa Fe el fenómeno también muestra cifras preocupantes: el 33% de los agentes estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de haberes, y dentro de ese universo, unos 12.000 trabajadores destinan más del 25% de su salario al pago de deudas.

El Gobierno de Santa Fe lanzó un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores públicos y privados: las medidas anunciadas

A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial lanzó el Plan de Protección de los Ingresos, una batería de medidas orientadas a desendeudar y aliviar la carga financiera de los trabajadores. La iniciativa, que comenzará a implementarse en los próximos días, busca mejorar el ingreso disponible de los hogares y ordenar el sistema de financiamiento.

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Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes tienen más del 25% del sueldo comprometido

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes tienen más del 25% del sueldo comprometido

Se trata de una experiencia inédita en el país y en Santa Fe”, afirmó la vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, quien explicó que el objetivo es acompañar a las familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes debido al peso del endeudamiento. “Venimos a ofrecer una alternativa que permita recuperar margen en el ingreso disponible”, agregó.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, en tanto, contextualizó la medida en el escenario actual: “Hay aspectos positivos en la macroeconomía, pero también efectos colaterales. Este es uno de ellos, y decidimos intervenir para dar una respuesta concreta”.

Reordenamiento y nuevo tope de descuentos

Uno de los pilares del plan es el reordenamiento del sistema de códigos de descuento que se aplica sobre los salarios estatales. Para ello, se impulsará un reempadronamiento de las entidades adheridas al esquema CUAD, con el objetivo de dar mayor transparencia y control.

Además, se establecerá un cambio clave: el límite de afectación del salario bajará del 50% actual al 25%, reduciendo significativamente el peso de las cuotas sobre los ingresos mensuales.

Cómo se adecuarán las deudas

El plan prevé distintas alternativas para que las deudas vigentes se ajusten a ese nuevo tope del 25%:

  • Refinanciación con el acreedor actual, a tasas más bajas.
  • Traslado de la deuda a otra entidad, bajo nuevas condiciones.
  • Intervención del Estado, que garantizará que las cuotas no superen el límite establecido e incluso podrá asistir financieramente a tasa cero si las entidades no aceptan las condiciones.

Créditos más baratos y unificación de deudas

Otro eje central es la implementación de líneas de crédito de menor costo para trabajadores públicos, privados y autónomos. Estas herramientas permitirán consolidar deudas en un solo préstamo, con plazos de hasta 60 cuotas y un período de gracia de dos meses.

Quienes accedan a esta opción no podrán tomar nuevos créditos por código de descuento hasta cancelar la operación, una medida que apunta a evitar el sobreendeudamiento futuro.

Alcance para el sector privado

El plan también incluye herramientas específicas para trabajadores privados y autónomos. Entre ellas, se destaca una línea del Banco de Santa Fe con plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del mercado, además de acuerdos con cámaras empresariales para promover programas sectoriales de desendeudamiento.

Asimismo, el Banco Solidario implementará medidas orientadas a sectores con ingresos irregulares, que suelen tener mayores dificultades para acceder al crédito formal.

Cómo acceder

En el caso de empleados públicos y jubilados, el trámite podrá iniciarse de forma digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando la ID Ciudadana. Para trabajadores privados y autónomos, la gestión se realizará mediante las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno provincial.

Con esta iniciativa, la Provincia busca poner un freno al deterioro del ingreso disponible, en un contexto donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de financiamiento para convertirse, cada vez más, en un factor de vulnerabilidad económica.

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