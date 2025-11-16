Uno Santa Fe | Santa Fe | tiro

Así es el nuevo Centro de Tiro Deportivo para los Juegos Suramericanos en Recreo: la obra ya supera el 35%

El complejo, ubicado en el predio del ex Liceo Militar General Belgrano, es una de las nueve obras clave que ejecuta la Provincia para los Juegos Suramericanos 2026. Tendrá capacidad para más de 650 espectadores.

16 de noviembre 2025
En el marco de las obras de arquitectura deportiva que ejecuta el Gobierno provincial rumbo a los Juegos Suramericanos 2026, se conocieron detalles de los avances de la construcción del nuevo Centro de Tiro Deportivo de Recreo, una de las sedes que se perfila como infraestructura estratégica para la competencia internacional.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico destacó que “los trabajos para esta obra comenzaron en mayo y hoy ya presentan un avance superior al 35%”.

Aseguró que el gobierno sigue “muy de cerca cada obra del plan delineado por el gobernador Maximiliano Pullaro para estar a la altura de semejante evento internacional”, y remarcó que el programa “produce un gran derrame económico en las ciudades a través de la contratación de personal y la compra de materiales”.

El futuro Centro de Tiro Deportivo se construye en el sector oeste del predio del ex Liceo Militar General Belgrano, junto a la Ruta Nacional N°11, y contempla una infraestructura que permitirá recibir competencias de alto rendimiento. El proyecto incluye:

  • 30 líneas de tiro para el campo de 10 metros (cubierto)

  • 20 líneas de tiro para 25 metros

  • 30 líneas de tiro para 50 metros

  • 3 campos de escopeta (Skeet y Trap)

  • Áreas complementarias y logísticas para delegaciones

Desde el Ministerio de Obras Públicas precisaron que el complejo contará con 450 espectadores de aforo máximo en los campos de tiro y 210 en el sector de escopeta, con una tipología constructiva que permitirá ampliaciones futuras.

El subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas, Lucas Condal, detalló que en las últimas semanas se completó el techado con paneles isotérmicos, y que restan las tareas de zinguería y cierres de la nave principal. También se inició la estructura de los cerramientos verticales y avanzan los trabajos en los parabalas de los campos abiertos de 25 y 50 metros.

Condal agregó que solo restan hormigonar cuatro vigas de completamiento y que, en el sector de tiro con escopeta, comenzaron las instalaciones sanitarias y los trabajos en el área destinada a vestuarios de árbitros.

La Provincia invierte más de $3.900 millones para concretar este centro deportivo.

Un legado deportivo para Santa Fe

Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 50 disciplinas, 26 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos 2027.

Para acompañar el evento, el Gobierno provincial destina más de 90 millones de dólares a infraestructura deportiva, habitacional y urbana, con el objetivo de dejar un legado permanente para atletas y federaciones.

El Centro de Tiro Deportivo de Recreo integra la sede Santa Fe, donde también avanzan:

  • La construcción de un nuevo Microestadio

  • La renovación del CARD, incluida la nueva pista de atletismo

  • La Villa Suramericana de Esmeralda Este, que alojará a las delegaciones

