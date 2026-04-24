Asistencia Perfecta: 66.000 docentes cobran el incentivo de marzo y el premio trimestral

Este viernes se acredita el incentivo mensual de marzo para los trabajadores de la educación. También se paga el premio trimestral, con una inversión total superior a $15.273 millones.

Este viernes, 66.230 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares percibirán el premio mensual correspondiente a marzo del programa Asistencia Perfecta . Del total, 54.418 no registraron inasistencias , mientras que 13.812 tuvieron solo una falta durante ese período.

Además, el Gobierno provincial abonará también el premio trimestral , que se calcula como un promedio actualizado de los tres incentivos anteriores.

El pago del incentivo mensual, que se acredita este viernes 24 de abril, alcanza a trabajadores de la educación de gestión pública y privada que cumplieron con los requisitos de asistencia. En este caso, la inversión total asciende a $7.523.000.092.

En cuanto al premio trimestral, en marzo benefició a 58.541 trabajadores, con una inversión de $7.750.952.360. De esta manera, la inversión total combinada entre ambos incentivos alcanza los $15.273.952.452.

¿Qué es el programa Asistencia Perfecta?

El programa Asistencia Perfecta establece un incentivo económico mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia regular de los docentes y trabajadores escolares. La iniciativa forma parte de una política del Estado provincial orientada a reducir el ausentismo docente y garantizar la continuidad pedagógica en las aulas.

Según el decreto que lo creó, el objetivo es que el Estado asegure una educación de calidad con igualdad de acceso, promoviendo acciones que eviten situaciones de discriminación, marginalidad o segregación, ya sea por factores socioeconómicos, culturales o geográficos, que puedan afectar el pleno derecho a aprender.