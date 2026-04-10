Asistencia Perfecta en Santa Fe: prorrogan el programa por un año para docentes

La medida busca sostener la presencialidad en las aulas y ya rige desde el 1° de marzo de 2026.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso la prórroga del programa Asistencia Perfecta mediante el Decreto 672/2026 , extendiendo su vigencia por un año más para el personal docente y asistentes escolares de todo el sistema educativo.

La medida, impulsada a través del Ministerio de Educación, confirma la continuidad de una política que apunta a fortalecer la presencialidad escolar y mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada.

DEC-2026-00000672-APPSF-PE

Continuidad del incentivo a la asistencia

Según se establece en el decreto, la Asistencia Perfecta seguirá vigente desde el 1° de marzo de 2026 y por el plazo de un año, manteniendo las mismas condiciones de liquidación y montos definidos en normativas anteriores.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los resultados del programa han sido “beneficiosos para el sistema educativo”, lo que motivó su extensión como herramienta para garantizar la regularidad en las aulas.

El incentivo alcanza a docentes y asistentes escolares, incluyendo a trabajadores de establecimientos de gestión estatal y privada, consolidándose como una política transversal dentro del sistema educativo santafesino.

Impacto en el sistema educativo

El decreto remarca que el objetivo central es mejorar la calidad educativa mediante estrategias que promuevan la asistencia sostenida del personal. En ese sentido, la continuidad del programa se vincula con la necesidad de fortalecer las instituciones educativas y garantizar el normal dictado de clases.

Además, se establece que el financiamiento del programa se realizará mediante readecuaciones presupuestarias internas, sin generar nuevas partidas, lo que implica una reorganización de recursos dentro de la administración pública provincial.

Marco legal y administrativo

La normativa cuenta con la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación y se dicta en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo provincial, conforme a la Constitución de Santa Fe.

El decreto también dispone que el Ministerio de Educación deberá realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y coordinar su implementación junto al Ministerio de Economía.

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