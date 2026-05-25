Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El recién nacido permanece estable en Neonatología del Hospital de Niños de Santa Fe. Intervienen organismos de Niñez

El bebé de Santo Tomé que fue internado con presuntos signos de abandono evoluciona favorablemente en el Hospital de Niños “Orlando Alassia” , donde permanece bajo seguimiento médico y acompañamiento de organismos de protección de derechos.

Desde el centro de salud informaron que el recién nacido ingresó a la Sala de Neonatología con un cuadro de deshidratación e hipotermia , aunque logró estabilizarse progresivamente tras recibir atención especializada.

“Ingresó a la Sala de Neonatología con signos de deshidratación e hipotermia. Fue compensándose paulatinamente y se encuentra estable con cuidados intermedios neonatales”, señalaron desde el hospital.

De acuerdo con el parte médico, el bebé actualmente se alimenta por boca y no requiere asistencia intensiva, aunque continuará internado bajo observación y seguimiento profesional. “Se encuentra alimentándose por boca sin requerimientos intensivos”, agregaron desde el Alassia.

Intervención de Niñez y análisis del entorno familiar

En paralelo a la atención sanitaria, la Subsecretaría Provincial de Niñez y el servicio local de protección de derechos de la ciudad de Santo Tomé trabajan de manera conjunta sobre el caso, tanto respecto del bebé como del resto del núcleo familiar.

Fuentes vinculadas a la intervención confirmaron que el organismo tomó participación inmediata tras conocerse la situación. “Se tomó el caso desde la Secretaría. El bebé presenta signos de abandono. Se intervino y se trabaja también con los hermanitos. Hay que ver todo el contexto familiar ahora”, indicaron.

La actuación de los equipos interdisciplinarios incluye la evaluación integral del entorno familiar, el estado de vulnerabilidad del grupo y las medidas de protección que puedan resultar necesarias para garantizar los derechos de los menores involucrados.

Desde el área de Niñez aclararon además que la pareja vinculada al caso no se encuentra detenida hasta el momento.

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