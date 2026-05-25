Uno Santa Fe | Santa Fe | bebé

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El recién nacido permanece estable en Neonatología del Hospital de Niños de Santa Fe. Intervienen organismos de Niñez

25 de mayo 2026 · 13:46hs
Hospital de niños Orlando Alassia

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Hospital de niños Orlando Alassia

El bebé de Santo Tomé que fue internado con presuntos signos de abandono evoluciona favorablemente en el Hospital de Niños “Orlando Alassia”, donde permanece bajo seguimiento médico y acompañamiento de organismos de protección de derechos.

Desde el centro de salud informaron que el recién nacido ingresó a la Sala de Neonatología con un cuadro de deshidratación e hipotermia, aunque logró estabilizarse progresivamente tras recibir atención especializada.

“Ingresó a la Sala de Neonatología con signos de deshidratación e hipotermia. Fue compensándose paulatinamente y se encuentra estable con cuidados intermedios neonatales”, señalaron desde el hospital.

De acuerdo con el parte médico, el bebé actualmente se alimenta por boca y no requiere asistencia intensiva, aunque continuará internado bajo observación y seguimiento profesional. “Se encuentra alimentándose por boca sin requerimientos intensivos”, agregaron desde el Alassia.

Intervención de Niñez y análisis del entorno familiar

En paralelo a la atención sanitaria, la Subsecretaría Provincial de Niñez y el servicio local de protección de derechos de la ciudad de Santo Tomé trabajan de manera conjunta sobre el caso, tanto respecto del bebé como del resto del núcleo familiar.

Fuentes vinculadas a la intervención confirmaron que el organismo tomó participación inmediata tras conocerse la situación. “Se tomó el caso desde la Secretaría. El bebé presenta signos de abandono. Se intervino y se trabaja también con los hermanitos. Hay que ver todo el contexto familiar ahora”, indicaron.

La actuación de los equipos interdisciplinarios incluye la evaluación integral del entorno familiar, el estado de vulnerabilidad del grupo y las medidas de protección que puedan resultar necesarias para garantizar los derechos de los menores involucrados.

Desde el área de Niñez aclararon además que la pareja vinculada al caso no se encuentra detenida hasta el momento.

• LEER MÁS: Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

bebé abandono Santo Tomé
Noticias relacionadas
La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Marcha San Lorenzo será obligatoria en todos los actos oficiales por fechas patrias en Santa Fe

Plan Especial de Pago 2026 en Santa Fe

Cómo adherir online al plan provincial para saldar deudas tributarias con 0 % de interés y hasta 36 cuotas

Niebla en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe bajo alerta violeta por niebla: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Santa Fe gasta más que nadie en educación, pero los alumnos de la provincia no están entre los que más aprenden del pais

Santa Fe gasta más que nadie en educación, pero los alumnos de la provincia no están entre los que más aprenden del país

Lo último

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Último Momento
Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Ovación
Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: Unión me abrió las puertas del fútbol argentino

Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: "Unión me abrió las puertas del fútbol argentino"

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación