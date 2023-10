Asoem asegura que el 75% de las maquinarias municipales no funcionan y denuncia recortes de insumos

"Por otro lado lo que queremos visibilizar es lo referido a lo salarial. Nosotros teníamos un acuerdo en el mes de julio para una recomposición en los meses de agosto, septiembre y octubre, algo que quedó totalmente desactualizado con la inflación ocurrida en agosto y donde se especula en que este mes el índice superará el 10%. A eso hay que agregarle la devaluación, por lo que esto se convirtió en un combo explosivo para el salario de los trabajadores. Es por eso que decidimos pedir una recomposición complementaria para el mes de septiembre, que si bien ya pasó, queremos que se nos abone a mediados de octubre y otro igual para este mes que comenzó y luego veremos qué sucede con noviembre y diciembre", agregó sobre el problema de los trabajadores del sector.

Si bien en este momento las medidas de fuerza se llevan adelante y consiste en jornadas de concientización en cada uno de los lugares de trabajo, el dirigente remarcó: "Es alarmante la situación que atraviesan los municipios y comunas. Los trabajadores no cuentan con insumos, ni se le compran los repuestos para poner en marcha los vehículos; no hay papel, ni toner, ni bolsas de residuos para trabajar. No arreglan desmalezadoras, motosierras, grúas, motoniveladoras, por lo que no se va a poder prestar ningún servicio".

"Lo que se está planteando entre las áreas es que tenemos que conversar entre todos para poder comprender por qué se da esta situación, quién lo hace y cuál es su objetivo y decírselo después al ciudadano, porque es quien termina estigmatizando al trabajador, cuando en realidad el trabajador no hace lo que tiene que hacer porque no tiene las cosas", agregó.

Un reclamo sin solución

"Si se recuerda, después de que salimos del proceso pandémico el cuerpo de delegados de Asoem reclamó en la explanada de la Municipalidad que se la estaba vaciando porque no se compraban los insumos, no se reparaban vehículos, no se entregaban uniformes. A través de un proceso de diálogo se fueron solucionando algunos de los inconvenientes, pero desde el 16 de julio en adelante, se agudizó", dijo Medina al hacer referencia al reclamo de los trabajadores sobre su situación laboral.

"De julio a diciembre quedan cuatro meses de gestión y después para que se comience a trabajar con la nueva será hasta marzo o abril, por lo que vamos a tener yuyos altos, mosquitos cuando haya lluvias, es decir que van a ser muchos los problemas que se van a agudizar hasta que se realice el cambio de una gestión a la otra y es por eso que nosotros como trabajadores tenemos la obligación de decirle a los santafesinos qué está pasando", agregó al mismo tiempo que destacó: "Los trabajadores no hacemos transición, trabajamos 35 años".

Por otro lado agregó sobre la situación de la gestión actual: "A mí me eligen los afiliados para que defienda los intereses de las y los trabajadores, al intendente lo elige toda la sociedad por lo que debe tener también responsabilidad que finaliza el 10 de diciembre, no el 16 de julio".

El 70% de los vehículos no funcionan y no tienen insumos para trabajar

En lo que respecta a la dificultad de prestar servicio y de que esto se podrá agravar con el tiempo, el secretario gremial dijo que a través de las redes sociales "se le está dando a conocer a la sociedad cuáles son las deficiencias en cuanto a insumos y repuestos que se dan en cada una de las áreas". "En cuanto a la afectación podemos decir por ejemplo que en el Liceo Municipal al día de hoy tiene un 70% de deserción en promedio", agregó.

"Cuando uno mira la Dirección de Hidráulica, el área que debería de estar al pie del cañón cuando llueve en la ciudad o quienes tienen a su cargo preparar a la ciudad para la llegada de las lluvias, hoy tiene las cuatro máquinas viales y las retropalas utilizadas para limpiar zanjones, desagües y cunetas, rotas. En la Secretaría de Control las tres grúas están fuera de servicios. Las motoniveladoras para arreglar las calles de tierra, en reparación al igual que casi el 70% de los vehículos municipales".