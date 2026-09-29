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ASSA puso en marcha un plan de contingencia preventivo ante el posible impacto del fenómeno de El Niño

La empresa estatal intensificó los trabajos en su infraestructura crítica de agua potable y saneamiento. El esquema contempla comités de crisis, monitoreo telemático, grupos electrógenos de respaldo y coordinación con la provincia y los municipios para proteger el servicio.

29 de septiembre 2026 · 19:58hs
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ASSA se prepara ante la posible llegada de El Niño y refuerza su infraestructura frente a lluvias intensas y posibles crecidas

ASSA se prepara ante la posible llegada de El Niño y refuerza su infraestructura frente a lluvias intensas y posibles crecidas

Ante la posible llegada de un episodio intenso del fenómeno de El Niño, Aguas Santafesinas (ASSA) profundizó desde mayo un plan de prevención para enfrentar eventuales lluvias intensas, inundaciones y sus efectos sobre la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

La empresa informó que desde principios de año trabaja en la identificación de vulnerabilidades de su infraestructura crítica y que en los últimos meses intensificó las acciones preventivas, operativas y de contingencia. La planificación incluye mantenimiento, disponibilidad de insumos y recursos, respaldo energético, monitoreo, comunicaciones y actualización de los protocolos de emergencia.

ASSA se prepara ante la posible llegada de El Niño y refuerza su infraestructura frente a lluvias intensas y posibles crecidas

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En Aguas Santafesinas entendemos que la prevención es una herramienta fundamental para cuidar los servicios y dar respuestas ante situaciones climáticas que pueden afectar a nuestra infraestructura”, señaló la presidenta del directorio de ASSA, Renata Ghilotti.

La funcionaria explicó que desde el año pasado se trabaja en la identificación de vulnerabilidades y que desde mayo se profundizó una planificación específica para anticiparse a los posibles efectos de El Niño.

“La decisión es fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de Aguas Santafesinas, con una mirada integral que involucra a todas las áreas de la organización. La prevención, la planificación y la coordinación son claves para sostener la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a los santafesinos”, agregó.

Qué infraestructura está bajo revisión

Uno de los ejes del plan es el diagnóstico de la infraestructura crítica de ASSA. La revisión comprende tomas de agua, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras, estaciones elevadoras, cisternas, tanques, redes de agua potable y colectoras cloacales, bocas de registro, instalaciones eléctricas, sistemas de telemetría y comunicaciones.

ASSA se prepara ante la posible llegada de El Niño y refuerza su infraestructura frente a lluvias intensas y posibles crecidas

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El objetivo es determinar prioridades de intervención, mantenimiento y respuesta frente a los distintos escenarios que puedan presentarse.

En paralelo, la empresa actualiza sus protocolos de emergencia y contingencia, con la conformación de un Comité de Crisis y un sistema de alertas tempranas. El esquema contempla distintos niveles de alerta, responsables de monitoreo, mecanismos de coordinación y criterios para activar recursos extraordinarios.

Estamos trabajando para pasar de una lógica reactiva a una gestión anticipatoria del riesgo”, explicó el gerente general de ASSA, Cristian Latino.

Según detalló, esto implica identificar posibles escenarios, preparar los recursos, revisar procedimientos y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas antes de que ocurra una emergencia.

Agua potable y cloacas, los dos frentes

Las tareas abarcan tanto el servicio de agua potable como el saneamiento.

En el sistema de agua potable se revisan tomas y estaciones de bombeo y se evalúan posibles escenarios vinculados con cambios en la calidad del agua cruda y las condiciones de operación de las plantas potabilizadoras.

En materia de saneamiento, se realizan tareas de limpieza y desobstrucción de redes colectoras, inspección de bocas de registro, revisión de estaciones elevadoras, control de bombas y evaluación de las condiciones de operación de las plantas depuradoras.

También se trabaja sobre los recursos considerados críticos, entre ellos insumos para potabilización y saneamiento, materiales de reparación, equipos de bombeo y grupos electrógenos, además de alternativas de abastecimiento frente a eventuales interrupciones prolongadas.

La planificación contempla además mejoras en plantas potabilizadoras y el fortalecimiento de los sistemas de telemetría, telegestión y comunicaciones industriales, que permiten contar con información sobre el funcionamiento de las instalaciones y mejorar la capacidad de intervención de los equipos técnicos.

Un registro de usuarios prioritarios

Otro de los puntos incluidos en la planificación es la actualización del registro de usuarios prioritarios. Allí se encuentran hospitales, sanatorios, centros de salud, escuelas, geriátricos y otras instituciones esenciales.

ASSA también estableció criterios de priorización para la restitución del servicio ante eventuales afectaciones.

El plan incorpora además la coordinación con el Gobierno de Santa Fe, municipios y comunas, organismos de protección civil, la Empresa Provincial de la Energía y otras instituciones que intervienen en la respuesta frente a emergencias.

De esta manera, la empresa busca fortalecer su capacidad de anticipación y respuesta ante posibles eventos climáticos extremos, con una estrategia que combina prevención, mantenimiento, monitoreo, coordinación y mejoras en la infraestructura.

Assa El Niño Plan Infraestructura
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