Desde el Concejo de Santo Tomé apuntaron contra Weiss Ackerley por la deuda millonaria con ASSA: "No podemos firmarle un cheque en blanco"

Desde el seno justicialista del Concejo de Santo Tomé, criticaron en UNO Santa Fe al mandatario local por la deuda superior a $6.000 millones que el municipio mantiene con Aguas Santafesinas. Reclamaron por explicaciones sobre el destino de los fondos recaudados por la tasa sanitaria.

El anuncio del traspaso del servicio de agua potable y cloacas de Santo Tomé a Aguas Santafesinas (ASSA) abrió una nueva discusión política en el Concejo Municipal . Mientras la Provincia y el intendente Miguel Weiss Ackerley avanzan con la propuesta para que la empresa provincial asuma progresivamente la prestación, desde la oposición reclaman explicaciones sobre la deuda millonaria acumulada con ASSA y el destino de los recursos cobrados a los vecinos.

En diálogo con UNO Santa Fe , el concejal justicialista Rodrigo Alvizo apuntó directamente contra la gestión de Weiss Ackerley y sostuvo que antes de avanzar con el traspaso es necesario conocer qué ocurrió con los fondos recaudados durante los últimos años.

“No podemos firmarle un cheque en blanco a una persona tan irresponsable como el intendente”, cuestionó Alvizo al referirse a la posibilidad de autorizar el traspaso sin conocer previamente las condiciones de la transición.

La deuda que el Municipio mantiene con ASSA supera los $6.000 millones y forma parte del conflicto que derivó en un reclamo judicial de la empresa provincial. En el esquema actual, ASSA suministra agua tratada a través del Acueducto Desvío Arijón, mientras que el Municipio santotomesino se ocupa de la distribución y del cobro a los usuarios.

Alvizo reclama saber qué pasó con los fondos

Uno de los principales cuestionamientos del concejal está relacionado con la recaudación de la tasa de obras sanitarias. “La deuda la comenzó el intendente”, afirmó Alvizo, quien sostuvo que el pasivo comenzó durante la actual gestión y no corresponde a administraciones municipales anteriores.

El edil aseguró además que los vecinos ya abonaron el componente correspondiente al servicio a través de la tasa sanitaria y planteó que el Municipio debe explicar qué destino tuvieron esos recursos. “No tiene argumentos para justificar qué hizo con el dinero de los santotomesinos”, sostuvo.

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Alvizo reclamó conocer cuánto recaudó el Municipio, cuánto se destinó efectivamente al pago de ASSA y qué ocurrió con la diferencia. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo municipal no haya brindado, según su interpretación, respuestas suficientes sobre la evolución del pasivo.

El intendente, por su parte, explicó públicamente que el Municipio recaudó menos de la mitad del monto correspondiente al servicio y sostuvo que los recursos disponibles fueron reinvertidos en el propio sistema. También señaló que se evaluaba incorporar al acuerdo con ASSA el derecho a cobrar las deudas que los usuarios mantienen con el Municipio.

Los pedidos de la oposición en el Concejo

En la última sesión, el bloque justicialista presentó cuatro iniciativas vinculadas al conflicto: un pedido para interpelar al intendente, la creación de una comisión investigadora y dos pedidos de informes, uno dirigido a ASSA y otro al Ejecutivo municipal.

Según Alvizo, el pedido de interpelación no avanzó en los términos planteados por la oposición y fue transformado en una comunicación. La comisión investigadora también pasó a comisión, mientras que el pedido de informes a ASSA sí fue aprobado.

El objetivo es obtener documentación que permita determinar el monto exacto de la deuda y reconstruir la relación financiera entre el Municipio y la empresa provincial. La oposición también busca conocer cuánto recaudó la Municipalidad por el servicio de agua y cloacas y cuál fue el destino de esos recursos.

“No se puede pagar dos veces por lo mismo”

Alvizo también cuestionó que la deuda pueda terminar trasladándose nuevamente a los contribuyentes como parte del proceso de incorporación de Santo Tomé al sistema de ASSA.

“La deuda no puede pagarse dos veces por el contribuyente. El vecino de Santo Tomé ya pagó por esa agua y el intendente se tiene que hacer cargo de qué hizo con ese dinero”, sostuvo.

El planteo se produce mientras se analiza cómo resolver el pasivo que el Municipio mantiene con ASSA. Por ahora, no existe una definición sobre la modalidad concreta de cancelación de la deuda.

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El traspaso todavía debe pasar por el Concejo

El anuncio realizado por la Provincia y el Municipio no implica todavía un cambio efectivo de prestador. El proceso requiere que el Concejo Municipal autorice al Ejecutivo a avanzar con el traspaso y, posteriormente, se deberá trabajar en un convenio que determine las condiciones de la transición, las obligaciones de cada parte y el patrimonio involucrado.

Alvizo cuestionó que primero se pretenda aprobar la autorización y dejar para una instancia posterior los detalles del convenio.

“Es una locura firmarle un cheque en blanco a una persona tan irresponsable como el intendente”, reiteró el concejal, quien reclamó conocer previamente las condiciones del proceso.

Entre los puntos que la oposición pretende discutir aparecen el destino del patrimonio municipal afectado al servicio, las instalaciones existentes y la situación de la deuda con ASSA.

El sistema actual incluye infraestructura municipal vinculada a la prestación, mientras que la empresa provincial ya participa del abastecimiento mediante el agua producida y transportada desde el Acueducto Desvío Arijón. La propuesta oficial contempla que ASSA asuma progresivamente la prestación y que el proceso esté acompañado por un programa de inversiones estimado entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años.