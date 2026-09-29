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Día de San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles

Este miércoles será día no laborable en la ciudad de Santa Fe por la celebración de su santo patrono. Habrá cambios en la atención municipal, el transporte público y el SEOM, mientras que la recolección de residuos funcionará con normalidad.

29 de septiembre 2026 · 19:58hs
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Día no laborable. Este miércoles 30 de septiembre es festivo en Santa Fe por San Jerónimo

Día no laborable. Este miércoles 30 de septiembre es festivo en Santa Fe por San Jerónimo, afectando servicios municipales.

Este miércoles 30 de septiembre la ciudad de Santa Fe celebrará el Día de San Jerónimo, patrono de la capital provincial. Por este motivo, la jornada será día no laborable únicamente en la ciudad de Santa Fe y la Municipalidad dispuso un esquema especial para el funcionamiento de sus principales servicios.

Atención municipal

El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados durante toda la jornada y no habrá atención al público.

El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea 0800 777 5000.

Recolección de residuos

La recolección domiciliaria de residuos se realizará con normalidad, a cargo de las empresas Cliba y Urbafe, respetando los horarios y recorridos habituales.

De acuerdo con el cronograma vigente, este miércoles corresponde sacar los residuos húmedos.

En cambio, permanecerán cerrados los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.

LEER MÁS: Este miércoles es feriado por San Jerónimo: qué pasa con las clases, bancos, comercios y el pago doble

Transporte público, bicicletas y SEOM

El servicio de colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días domingos.

El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6:30 a 21.

Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo durante el miércoles 30 de septiembre y retomará su funcionamiento habitual el jueves 1 de octubre desde las 7.

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 8 a 15.

Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán entre las 7:30 y las 11:30.

IMUSA, Tribunal de Faltas y Corralón

Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) permanecerán cerradas durante la jornada.

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, funcionará de 8 a 16.

En tanto, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas en su horario habitual:

  • De 9 a 13.

  • De 16:30 a 20:30.

Información turística

Los centros de informes turísticos tendrán un esquema especial de atención.

La oficina ubicada en Shopping La Ribera y la correspondiente al Puerto de Santa Fe funcionarán de 13 a 18.

En tanto, permanecerán cerradas las oficinas del Casco Sur y El Vagón.

De esta manera, la ciudad transitará la jornada de San Jerónimo con modificaciones en algunos servicios municipales, aunque se mantendrán operativos aquellos considerados esenciales o con esquemas especiales de atención.

Santa Fe San Jerónimo Servicios miércoles
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