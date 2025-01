Ataque de palometas en la Costanera Este: piden respetar las órdenes de los guardavidas y suman el uso de la bandera roja

Hugo Marchetti, secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Santa Fe, explicó que la situación es "relativamente normal para la temporada y por el nivel del río".

Costanera Este: hubo 33 bañistas heridos por ataques de palometas en la laguna Setúbal

Según detalló, la fauna ictícola queda atrapada en zonas reducidas debido al rápido retiro del agua, lo que favorece la actividad de las palometas. "Conversando con los guardavidas, con los equipos del 107 y 103, estamos en condiciones de atender estas situaciones con intervención inmediata", aseguró.

En cuanto a las recomendaciones, Marchetti destacó la importancia de no ingresar al agua con heridas expuestas, evitar arrojar basura y abstenerse de pescar en las cercanías de las playas habilitadas.

Además, resaltó: "La voz de autoridad en la playa es la de los guardavidas y hay que hacerles caso a lo que ellos están diciendo".

Palometas en Coronda 3.jpg Imagen de archivo. Ataque de palometas en la Costanera Este.

El funcionario también mencionó que la temporada está siendo exitosa, con más de 30.000 visitantes en el fin de semana, es esencial tomar precauciones.

"Estuvimos conversando sobre la posibilidad de implementar la bandera roja para que no se repitan los episodios. Esto permitiría a los guardavidas evitar el desgaste del boca a boca o el silbato, ya que la bandera sería la señal clara de que hay que salir del agua", explicó.

Por su parte, Juan Manuel Aquino, coordinador general del operativo de prevención y seguridad de ámbitos acuáticos, expresó su preocupación por la falta de acatamiento de las indicaciones por parte de algunos bañistas. "Como siempre, la gente no acata las indicaciones y se mete en partes no habilitadas, donde hay menos bullicio y las palometas no son espantadas", afirmó.

palometas.jpg Palometas. El fin de semana dejó más de 30 personas con heridas leves.

Aquino señaló que la mayoría de los ataques ocurrieron en los extremos de la zona habilitada, donde los residuos de pescadores y restos de carnada funcionan como cebaderos naturales.

"Los ataques casi en su totalidad sucedieron en los extremos. No hubo traslados, pero sí mordeduras menores", precisó.

Además, el coordinador recordó que la implementación de la bandera roja significa que nadie se puede meter al agua", al tiempo que instó a la población a evitar arrojar restos de comida al agua, ya sea desde embarcaciones o desde la orilla.

Ambas voces coinciden en que, a pesar de los episodios, la temporada de playa está en un buen momento y no debe verse afectada. "De ninguna manera le decimos a la gente que deje de venir a la playa. Por el contrario, queremos que sigan disfrutando, pero con responsabilidad", concluyó Marchetti. pescado lastimado, también genera cebadero.