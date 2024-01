ATE anticipa que espera la recomposición salarial para enero con el cumplimiento de la cláusula gatillo

Sobre el comienzo de la paritaria 2024, el referente sindical se mostró paciente frente a la falta de una fecha establecida, pero anticipó que será “un escenario difícil”.

Conflicto con trabajadores que no pasaron a planta permanente

El gremialista aprovechó para referirse al conflicto en puerta que tienen los trabajadores del Estado que estaban incluidos en el acta para pasar a planta permanente en 2023, pero que no pudieron tomar posesión: “A día de hoy no han sido notificados ninguno de los casi 200 trabajadores y trabajadoras contratados, que pasaron a planta permanente igual que alrededor de 5.000 y que este Poder Ejecutivo no les dio la toma de posesión, porque fue en la última semana del gobierno anterior. Fueron los últimos porque así estaba establecido en el acta, eran los últimos que había que analizar. Nosotros hemos intimado desde el sindicato a que eso se concrete, los trabajadores lo han hecho”.

En el mismo sentido, el sindicalista remarcó otra situación irregular que vivieron en los últimos días: "El día viernes los trabajadores del ex Ministerio de Género fueron notificados por la actual secretaria, quien verbalmente les comunicó que a partir de hoy (este lunes) podían dejar de ir a trabajar. Estos compañeros, que no habían tenido la toma de posesión, son 25".

Y destacó: “Verbalmente les comunicaron. Eso está prohibido hasta por el régimen de actuación administrativa. Ningún funcionario puede actuar de hecho. En todo caso, se lo tenían que haber comunicado a través de una norma o una resolución, un decreto. Hasta ahora no ha habido eso. Por lo tanto, hoy los compañeros se han presentado a trabajar como lo venían haciendo”. Al respecto, aseguró que se movilizarán este martes en el edificio donde funciona la Secretaría a modo de protesta.

Lo mismo ocurrió, aseguró Delfor, con trabajadores contratados de Enerfé.

Por último, descartó que haya funcionarios políticos que hayan pasado a planta permanente, en referencia a la acusación del gobernador Pullaro: "Es imposible que haya un funcionario, nombrado como funcionario político, que cumpla con los requisitos que estableció el acuerdo paritario y la ley de presupuesto".

• LEER MÁS: Inflación récord en la provincia de Santa Fe en 2023: 27,9% en diciembre y acumuló 215% en un año