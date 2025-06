Atropellaron a un niño en la ciclovía de Vélez Sarsfield y Alem y el conductor se fugó: "Verlo tirado en el asfalto fue devastador"

Un chico de 11 años fue embestido por un auto mientras andaba en bicicleta junto a su padre en la ciclovía de Vélez Sarsfield y Alem. El conductor no frenó y escapó. El niño sufrió golpes y hematomas

El menor fue trasladado de urgencia al hospital de niños Orlando Alassia , donde permaneció varias horas en observación. Si bien no se constataron fracturas ni lesiones de gravedad, el niño sufrió hematomas, golpes y heridas en la cara, los brazos y el cuerpo , y permanece con el rostro hinchado y el ojo cerrado por la inflamación.

“Lo más impactante fue ver a mi hijo tirado en el asfalto, llorando y sin entender nada”, relató Jorge, el padre del niño, visiblemente conmovido. “Yo no sabía si estaba quebrado, si tenía algo grave. Lo intenté levantar, pero la gente me pidió que no lo moviera. Estaba en el medio de la calle, llorando desconsolado”, agregó.

El testimonio del padre reconstruye una escena de angustia: ambos circulaban por la ciclovía cuando al llegar a la intersección con Alem, un auto oscuro que venía a gran velocidad embistió al niño de costado, sin que pudiera verlo venir. Tras el impacto, el vehículo se dio a la fuga.

“Escuchamos una frenada, pero enseguida aceleró y se fue. Quedaron partes del guardabarros tiradas, así que se dio cuenta de lo que hizo. No frenó, no volvió, nada”, lamentó el padre.

ciclovia alem y velez Sarsfield.jpg El lugar del siniestro, la ciclovía de Alem y Vélez Sarsfield google maps

El miedo después del golpe

Además del daño físico, la familia enfrenta ahora el trauma emocional del niño. “Está muy shockeado, no quiere salir más a la calle, menos subirse a una bicicleta. No entiende lo que pasó. Dice que vio todo negro cuando lo chocaron”, contó su padre.

“Accidentes puede haber, pero lo que indigna es dejar abandonado a un nene tirado en la calle. Eso es inhumano”, expresó. También cuestionó que el conductor podría haber estado alcoholizado o infringiendo otras normas, ya que su reacción fue, según él, “totalmente anormal”.

Búsqueda de testigos y cámaras

El padre del menor indicó que la bicicleta fue secuestrada por la policía como parte de la investigación y que algunos vecinos de la zona ya están colaborando con registros de cámaras de seguridad. “Frente a donde pasó no hay cámaras, pero un vecino de Sargento Cabral se contactó conmigo para ver si puede ayudar a identificar el auto”, contó. Se sospecha que el vehículo podría tener daños visibles en el lateral derecho delantero.

La causa está siendo investigada por la Comisaría Tercera, y la familia solicita a cualquier persona que haya visto algo o tenga información, que se comunique con las autoridades.