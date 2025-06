Auditorías, reducción de sueldos y pliegos nuevos: los concejales electos marcaron agenda en su primer encuentro con Poletti

La concejala electa por La Libertad Avanza , Ana Cantiani , afirmó que su espacio llega a “traer el modelo de Javier Milei a Santa Fe” y se mostró tajante respecto de su agenda: “Vamos a hacer una auditoría profunda con veedores externos. Eso es lo que la vieja política no quiere. Algo está pasando con los recursos que la gente paga y que no se ven en la ciudad”.

Rechazó de plano cualquier idea de alianza política y aseguró que su voto se regirá por una única premisa: “No vamos a aprobar nada que esté en contra del ciudadano”. Además, adelantó que el nuevo Concejo será “una dinámica extraña” y se manifestó expectante sobre el rumbo que tomará la gestión local.

Medei (Más para Santa Fe): “No podemos ir por 27 años de emergencia en el transporte”

Pedro Medei concejal.jpg

Desde el peronismo, el concejal Pedro Medei fue directo en su crítica al modelo de gestión vigente: “Esperamos que el intendente escuche lo que dijeron las urnas, y también lo que dijo el ausentismo”.

Entre sus propuestas concretas, exigió avanzar con nuevos pliegos licitatorios para el transporte público y la recolección de residuos, y cuestionó la extensión de las emergencias como forma de evitar reformas estructurales: “Llevamos 27 años de emergencia en el transporte y 29 años con el mismo contrato para la basura”.

También pidió revisar la privatización del estacionamiento medido, frenar el aumento del costo por hora y auditar servicios como el alumbrado público, donde, según afirmó, “la reposición de luminarias no se está cumpliendo como corresponde”.

Sobre el mapa político del nuevo Concejo, no dudó en señalar su cercanía con Tati Restagno, a quien consideró parte del “campo nacional y popular”: “El oficialismo sacó tres bancas, nosotros también, y la motosierra quedó tercera”, ironizó.

Restagno (Santa Fe en Común): “Nuestro primer proyecto será bajar el sueldo de los concejales un 50%”

gaston restagno.jpg José Busiemi

El dirigente de Santa Fe en Común, Tati Restagno, ratificó que su primera iniciativa será la reducción del salario de los concejales a la mitad, una promesa que —según dijo— será cumplida el mismo día de la asunción: “Ya basta. No puede ser que la política se aleje tanto de la realidad de la gente”.

Restagno también destacó la irrupción juvenil y popular de su espacio, y se diferenció de los sectores tradicionales: “Somos un grupo de pibes y pibas que venimos militando desde abajo, en los barrios. Nos eligieron en un contexto de apatía y vamos a honrar esa confianza”.

Sobre posibles alianzas, fue claro: “Estoy abierto a acuerdos si el objetivo es hacer de Santa Fe una ciudad más humana. Con los negocios turbios, no cuenten conmigo”. Y frente a quienes cuestionaron su propuesta de bajar los sueldos, respondió con firmeza: “Hay de todo, pero no me importa. Lo vamos a presentar igual”.

Un Concejo recargado

La reunión en la que Poletti recibió a los nuevos concejales dejó en evidencia que el próximo Concejo Municipal será mucho más activo, diverso y confrontativo. Cada espacio llega con posturas firmes, propuestas concretas y una clara intención de marcar agenda desde el inicio. Lo que comenzó como una reunión protocolar terminó siendo una radiografía política del nuevo clima que se instalará desde diciembre en la ciudad de Santa Fe.

