La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

Con el gol agónico de Tomás Fagioli, Unión derrotó 1-0 a Sarmiento en el 15 de Abril por la 4ª fecha del Apertura Proyección

2 de marzo 2026 · 18:56hs
La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

Cuando el empate parecía sellado, apareció una pelota parada, un cierre con decisión y un grito contenido que por fin se soltó. La reserva de Unión derrotó este lunes 1-0 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril y logró su primera victoria en el Apertura Proyección, por la 4ª fecha

El héroe de la tarde fue Tomás Fagioli, quien a los 47 minutos del complemento marcó el único tanto del partido y desatar el festejo. Un gol que valió más que tres puntos: significó cortar la racha sin triunfos y cambiar el ánimo en este arranque de temporada, tras dos empates en fila.

El encuentro fue disputado y con pocas diferencias a lo largo de los 90 minutos. Unión buscó asumir el protagonismo en su casa, mientras que el conjunto visitante apostó a la solidez y al orden. Todo indicaba que el marcador no se movería, hasta que en la última acción el Tate encontró el premio a la insistencia.

Con este resultado, el equipo santafesino alcanzó las cinco unidades y comienza a acomodarse en la tabla, dejando atrás un inicio que había sido esquivo en cuanto a resultados. Ahora, con la confianza renovada, el desafío será sostener la levantada y convertir este triunfo agónico en un punto de partida. Por la 5ª fecha, Unión visitará el miércoles 18, desde las 15, a Racing.

Formaciones de Unión y Sarmiento

Unión: Lucas Meuli; Gael Canteros, Tomás Fagioni, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Santino Vera y Mateo Peresutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionffini.

Sarmiento: Danilo Monza; Francisco Razzetto, Jaider Benítez, Gregorio Pulero, Juan López, Ulises Echevarría, Federico Mazzurco, Thiago Nicolás, Luca Cura, Bautista Caviglia y Agustín Wierna. DT: Martín Funes.

