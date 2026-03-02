Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Una camioneta Amarok evadió un control de Gendarmería y fue hallada abandonada en la Ruta 4 con el motor en marcha. En la caja transportaba 418 paquetes de droga. Hay un intenso "operativo cerrojo" en toda la región para dar con los prófugos.

Golpe al narcotráfico cerca de San Cristóbal: secuestran más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

En uno de los procedimientos contra el narcotráfico más importantes de los últimos años en el departamento San Cristóbal , fuerzas federales y provinciales lograron incautar un cargamento de más de 450 kilogramos de cocaína. El operativo, que incluyó una persecución a alta velocidad y un despliegue multiagencial, se extendió durante todo el fin de semana en la zona rural.

El incidente se desencadenó en la Ruta Provincial N° 4, en el tramo que une las localidades de San Cristóbal y Elisa. Allí, una camioneta Volkswagen Amarok evadió un puesto de control de Gendarmería Nacional, iniciando una veloz huida que movilizó de inmediato a los efectivos de la Unidad Regional XIII.

Hallazgo y aseguramiento del perímetro

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue localizado abandonado sobre la banquina de la Ruta 4, a unos 20 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal. La camioneta se encontraba con el motor en marcha, lo que indicaba una huida precipitada de sus ocupantes hacia los campos linderos.

Ante la sospecha de que los delincuentes pudieran estar armados en las cercanías, el Comando Radioeléctrico y Gendarmería aseguraron el perímetro antes de inspeccionar el rodado. Al revisar la caja de carga, los agentes se encontraron con bultos de gran tamaño que contenían 418 paquetes rectangulares de estupefacientes. El pesaje final arrojó una cifra superior a los 450 kg de cocaína de máxima pureza.

Operativo cerrojo y rastrillaje terrestre

Por disposición de la Justicia Federal y bajo la supervisión directa del Jefe de la URXIII, se montó un esquema de trabajo coordinado que incluyó:

Rastrillajes terrestres: inspección de establecimientos rurales y entrevistas con propietarios para detectar movimientos sospechosos.

Colaboración Interfuerzas: participación de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, personal de la Comisaría 1ª y la Sección 13 de Huanqueros.

Tecnología y Vigilancia: uso de equipos de alta tecnología para el monitoreo de los campos y caminos vecinales.

Investigaciones en curso

Mientras el cargamento quedó a resguardo de la Justicia Federal, los investigadores trabajan bajo estricta reserva para determinar la ruta del cargamento y el destino final de la droga. Se presume que la camioneta formaba parte de una estructura logística mayor que opera en el norte provincial aprovechando la conectividad de las rutas provinciales.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones, aunque el despliegue policial en la zona rural de San Cristóbal se mantiene firme para dar con los evadidos.