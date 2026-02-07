Uno Santa Fe | Santa Fe | transporte

Aumenta el transporte escolar en Santa Fe: cuánto costará desde marzo

La Asociación de Transportistas Escolares y Afines (ATEA) confirmó el nuevo cuadro tarifario que regirá desde el inicio del ciclo lectivo 2026 en la capital provincial y la zona

7 de febrero 2026 · 12:15hs
Jose Busiemi

La Asociación de Transportistas Escolares y Afines de Santa Fe (ATEA) informó un aumento en el costo del transporte escolar que comenzará a regir a partir de marzo, en coincidencia con el inicio de clases en la provincia.

Según precisaron desde la entidad, el valor del servicio será de $130.000 mensuales dentro de la ciudad de Santa Fe, aunque aclararon que el monto puede variar de acuerdo a las distancias, los contraturnos, talleres y extensiones horarias de cada establecimiento educativo.

El nuevo cuadro tarifario impactará tanto en la capital provincial como en la zona de influencia, y responde –según explicaron– al sostenido incremento de los costos operativos.

Los motivos del aumento

Desde ATEA justificaron la actualización de la tarifa por el incremento del costo de vida y la suba de insumos esenciales para la prestación del servicio. Entre los principales factores mencionaron el aumento en el combustible, el mantenimiento de las unidades, el seguro automotor, los costos de los vehículos, además de tasas e impuestos.

“El servicio requiere una estructura que se ve afectada por las subas permanentes en distintos rubros”, señalaron desde el sector, al tiempo que remarcaron que buscan garantizar la seguridad y calidad del transporte escolar.

• LEER MÁS: Pullaro garantizó el inicio de clases en Santa Fe sin paros y remarcó que la política salarial estará atada a la inflación

transporte aumento escolar marzo
