Pullaro garantizó el inicio de clases en Santa Fe sin paros y remarcó que la política salarial estará atada a la inflación

El gobernador aseguró que el ciclo lectivo comenzará en tiempo y forma. Planteó la necesidad de debatir la calidad educativa, la brecha digital y la formación para los empleos del futuro.

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de enero 2026 · 10:04hs
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el ciclo lectivo comenzará en tiempo y forma en toda la provincia, y ratificó que el Gobierno sostendrá la política de garantizar el inicio de clases sin medidas de fuerza, tal como ocurrió el año pasado.

Yo doy la certeza de que las clases van a empezar en tiempo y forma (el 2 de marzo), como sucedió el año pasado. Nosotros, después de 14 años, en 2025 no comenzamos el año educativo con paro y esa es una política que vamos a sostener”, afirmó el mandatario.

En relación con la discusión salarial, Pullaro remarcó que el Ejecutivo provincial realizará un esfuerzo para recomponer los ingresos de los trabajadores del Estado, en función de la evolución de la inflación. “Vamos a esforzarnos mucho como gobierno para recomponer el salario no solo de los docentes y maestros, sino de todos los empleados públicos. Lo vamos a hacer en función de lo que fueron los niveles de inflación, como fue nuestro compromiso”, señaló.

No obstante, reconoció que el diálogo con los gremios suele presentar diferencias. “Después, con los gremios siempre tenemos una discusión distinta”, admitió.

Calidad educativa

El gobernador planteó además la necesidad de ampliar el debate más allá de lo estrictamente salarial y poner el foco en la calidad educativa. “Nuestra idea es empezar a discutir lo importante que es la calidad educativa, que los chicos estén en las escuelas. Queremos empezar a discutir también la brecha digital que hay”, sostuvo.

En ese marco, Pullaro subrayó la importancia de preparar a las nuevas generaciones para los desafíos laborales del futuro. “Hoy tenemos que formar a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes para los empleos del mañana. Todas las escuelas públicas y privadas tienen que darle las mismas oportunidades a los alumnos, garantizar aprendizajes correctos y prepararlos para el mundo del futuro”, expresó.

Finalmente, el mandatario reiteró que la pauta salarial estará atada a la evolución inflacionaria, al tiempo que insistió en que ese será el eje de la negociación con los gremios. “Ese es nuestro debate y eso es lo que ponemos arriba de la mesa. Lo salarial va a estar en función de los niveles de inflación, que es lo que el gobierno puede hacer”, concluyó.

Pullaro Santa Fe salarial
