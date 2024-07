Aumento "exponencial" de los costos de los insumos: cardiólogos de Santa Fe no harán cirugías programadas por dos días

Los profesionales afirman que las obras sociales no cubren los aumentos en los insumos "muy costosos" que se necesitan para la colocación de stents y realizar angioplastias

Los médicos cardiólogos intervencionistas de todo el país resolvieron que no se realizarán en prácticas de colocación de stents ni de angioplastia a modo de protesta por la situación económica que atraviesa el sector y la medida se llevará a cabo el 13 y 14 de agosto en todo el territorio nacional. La medida será replicada por los profesionales de Santa Fe .

Desde Santa Fe afirmaron que el aumento en los insumos para los procedimientos se incrementaron de forma "exponencial" y los módulos que pagan las obras sociales no cubren el costo del proceso. Los médicos reclaman una respuesta por parte de las prepagas, las obras sociales nacionales y provinciales, pidiendo que el Gobierno nacional intervenga urgentemente para solucionar este conflicto.

La salud en crisis: a modo de protesta, cardiólogos no colocarán stents ni harán angioplastias por dos días

Por dos días no se colocarán stents ni se practicarían angioplastias en Argentina, "con el riesgo inmenso que significarán para los pacientes cardiacos”, informaron desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). Los médicos resolvieron que en los mencionados días solo se atenderán las emergencias con riesgo de vida para no desproteger a la población.

Aumento de insumos

UNO Santa Fe dialogó con el delegado de Caci a nivel local, Esteban Quarchioni, quien afirmó: "No estamos ajenos a lo que sucede a nivel económico en nuestro país y el aumento exponencial de los insumos llevó a que nuestras prácticas no se puedan llevar en tiempo y forma. Esto es una forma de reclamo para poder visibilizar esta problemática para no llevar a una disminución en los procedimientos que llevamos a diario".

Donación Órganos Cudaio.jpg Cardiólogos de todo el país suspenden por dos días las cirugías programadas.

Como ya habían expresado en mayo, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad advirtiendo que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, que es la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial del costo de los insumos que amenazan la realización de una práctica médica segura.

Entre los insumos e instalaciones requeridas para los procedimientos llevados adelante por cardiólogos intervencionistas se necesita "un quirófano de última tecnología con angiógrafo (equipo que sirve para la toma de imágenes), los cuales son equipos muy costosos. Además en los estudios diarios necesitamos contraste iodado, que subió el precio de manera exponencial. También utilizamos catéteres y balones".

"Este aumento exponencial ha llevado a que las obras sociales a nivel burocrático hagan más lentamente las solicitudes y la programación de los estudios, porque el módulo que entrega la obra social para realizar estas prácticas ha quedado totalmente desactualizado. Esto genera un conflicto con los sanatorios, porque el módulo no cubre el procedimiento y se demoran las prácticas", describió Quarchioni a UNO.

Medida de fuerza

Los médicos advierten que con sus prácticas cada año en la Argentina evitan que se mueran 200.000 personas aproximadamente y que, de persistir la actual situación, se incrementarán las muertes en el país por esta enfermedad siendo la primera causa de muerte en la Argentina y el mundo.

En el caso del infarto de miocardio existe un tratamiento alternativo a la colocación del stent con drogas más costosas que el stent y menos efectivas. Con el agravante que también se requerirán a posteriori angioplastias con colocación de stents para completar el tratamiento

Los cardiólogos Intervencionistas advierten que, de no haber una respuesta por parte de las autoridades de las prepagas, las obras sociales y del Gobierno respecto de esto, la medida de fuerza se incrementará y llegará a un punto en que habrá un deterioro irreversible de la especialidad.