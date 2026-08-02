Ya rige el aumento del peaje en la autopista Santa Fe–Rosario: cuáles son las nuevas tarifas

Desde este 1° de agosto entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario con un incremento del 33% para todas las categorías de vehículos. Los usuarios adheridos a TelePASE mantienen un descuento del 20% sobre la tarifa manual.

Aumento de peajes: Entró en vigencia el 1° de agosto un incremento del 33% en la autopista Santa Fe-Rosario.

Los conductores que transitan por la autopista provincial Santa Fe–Rosario ya pagan desde este viernes 1° de agosto las nuevas tarifas de peaje , luego de que entrara en vigencia el incremento del 33% dispuesto para todas las categorías de vehículos.

Con la actualización, los automóviles particulares (categoría 1) pasaron a abonar $4.000 en las cabinas de cobro manual. En tanto, quienes utilizan el sistema TelePASE continúan accediendo a un descuento del 20%, por lo que el valor final es de $3.200 .

El nuevo esquema tarifario quedó establecido de la siguiente manera:

Categoría 1 (automóviles): $4.000 (manual) / $3.200 (TelePASE).

$4.000 (manual) / $3.200 (TelePASE). Categorías 2 y 3: $8.000 (manual) / $6.400 (TelePASE).

$8.000 (manual) / $6.400 (TelePASE). Categoría 4: $16.000 (manual) / $12.800 (TelePASE).

$16.000 (manual) / $12.800 (TelePASE). Categoría 5: $24.000 (manual) / $19.200 (TelePASE).

$24.000 (manual) / $19.200 (TelePASE). Categoría 6: $28.000 (manual) / $22.400 (TelePASE).

Beneficios para TelePASE

A pesar del incremento, el sistema de cobro dinámico mantiene vigente el beneficio para los usuarios adheridos, quienes continúan pagando un 20% menos que la tarifa manual en todas las categorías.

Desde la concesión recordaron que el uso de TelePASE, además del descuento, permite agilizar el paso por las estaciones de peaje y reducir los tiempos de espera.

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Obras y modernización

El incremento tarifario se produce en paralelo con el plan de modernización que impulsa el Gobierno de Santa Fe sobre la autopista.

Entre las principales intervenciones se encuentra la remodelación integral de las estaciones de servicio ubicadas en Arocena y Villa La Ribera, que no registraban obras de importancia desde hacía más de tres décadas.

Los trabajos contemplan la renovación de edificios, nuevos sanitarios, ampliación de los espacios gastronómicos, reemplazo de tanques de combustible e incorporación de cargadores para vehículos eléctricos. Además, la Provincia proyecta construir una tercera estación de servicio de categoría Black en el kilómetro 5, en las inmediaciones de Rosario.

En materia vial, también continúan las tareas de mantenimiento, conservación y desmalezado, junto con la incorporación de tecnología para optimizar la circulación. Tras finalizar la primera etapa del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, el Gobierno provincial anticipó que en las próximas semanas comenzarán las obras para extender esa infraestructura hasta Timbúes.