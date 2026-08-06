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Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera

A través de la aprobación de la renovación de la concesión a YPF, el gobierno santafesino, y por habilitación de la Legislatura, encaró un proceso de renovación de las dos estaciones de servicios: la del km 101, a instancias de Arocena, y la del km 28 en Villa de la Ribera. Simultáneamente, gestionan la construcción de una nueva en el km 5.

6 de agosto 2026 · 09:27hs
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Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera

Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera
Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera

Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera

Lo que con el tiempo no se mantiene o no se renueva comienza a quedar viejo, obsoleto, se aleja de brindar buenos servicios a los usuarios. Por eso mismo, el Gobierno de Santa Fe gestionó ante empresa de combustibles la renovación total de las dos estaciones full que se encuentran emplazadas sobre la autopista Santa Fe-Rosario.

A su vez, se está avanzando con el acuerdo de comenzar la edificación de una tercera estación; su destino sería el kilómetro 5, muy cerca de Rosario, y con la particularidad de ser Black, las de mayor jerarquía y tecnología que dispone YPF.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó los detalles de estas transformaciones: “La concesionaria YPF se comprometió a su costo y cargo, a realizar la renovación completa de ambas estaciones de servicios de la Autopista Rosario-Santa Fe. Las principales tareas que ya se encuentran en desarrollo incluyen la modernización de todos los espacios de servicios, los nuevos sanitarios, la ampliación de las zonas de bar, también de los sectores de estacionamiento. La renovación de los tanques de combustibles, los box de carga eléctrica, repavimentación de los accesos y la nueva iluminación. Los trabajos se llevarán a cabo en 2 etapas.”

LEER MÁS: Renovarán las estaciones de servicio de la autopista a Rosario y construirán una tercera

“La 1º etapa se inició la primera semana de julio en la estación de servicio de Arocena, la cual permanecerá cerrada hasta finales de febrero. En ese mes se activará la 2da etapa, cuando los trabajos de remodelación se trasladen a la estación de servicio de la Ribera. Estarán ahí durante todo el año 2027”, explicó Enrico.

Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovaci&oacute;n de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcci&oacute;n de una tercera

Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera

Quieren la tercera estación de servicio

“Pero hay otro dato que los vecinos deben saber, y es que por gestión del Gobierno Provincial, durante los próximos meses debería iniciarse la construcción de una nueva estación de servicios, estilo Black, que es de la gama mayor que ofrece YPF en el país. Se montaría en el kilómetro 5, es decir muy cerca de la Circunvalación de Rosario, y además de contar con todas las franquicias comerciales que se están asociando con YPF, tendrá el diferencial de cargar combustible a vehículos livianos, o sea, no ingresarán camiones”, adelantó el ministro.

En relación a esta nueva estación, Lisandro Enrico señaló: “Estamos trabajando para que sea de gama Black, un modelo de estación superior que ofrezca a los usuarios un sentido más comercial y diversas franquicias, habida cuenta del éxito rotundo que tuvo la obra provincial del 3º Carril de la Autopista , que mejoró la circulación, la cantidad de vehículos y flujo de tránsito. Nuestro objetivos es lograr la llegada de una de esas nuevas YPF que uno puede encontrase en alguna autopista cordobesa o entrando a Buenos Aires, donde el neón azul en los techos y la amplitud del bar, acompañado con arquitectura de vanguardia y más servicios, invitan a un recreo en medio del viaje”.

Obras de remodelación

Estas obras de remodelación en las estaciones de servicio que tomaron un mayor ritmo a partir de julio, de alguna manera, marcan la jerarquización que el Gobierno Provincial le está dando a la Autopista: cada vez hay más tareas de mantenimiento vial, se desmaleza continuamente, se están implementando nuevas tecnologías de pase rápido en los peajes, ya se terminó la primera etapa del Tercer Carril desde Rosario a San Lorenzo, y en pocas semanas empezará la segunda etapa hasta Timbúes.

Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovaci&oacute;n de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcci&oacute;n de una tercera

Autopista Santa Fe-Rosario: avanza la renovación de las dos estaciones de servicio y proyectan la construcción de una tercera

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