Autoridades de mesa para las elecciones del 26: el 60% de las convocadas confirmó su participación

Mejoró el nivel de respuesta al envío de telegramas, pero aún no se logra garantizar la presencia de una autoridad por cada una de las más de ocho mil mesas que se habilitarán

10 de octubre 2025 · 08:38hs
A menos de veinte días de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe, sigue enviando telegramas para reclutar autoridades de mesa. Según su titular, Magdalena Gutiérrez, se logró confirmar la participación hasta el momento del 60% de los convocados.

"Seguimos designando autoridades, ya que tenemos muchas excusaciones y la próxima empezaremos con las designaciones a través de los propios delegados. A partir de entonces, ya no se enviarán más telegramas. Así que estamos expectantes", afirmó.

La funcionaria confirmó que tienen un 60% de autoridades convocadas que ya confirmaron su participación. Venimos mejor de como habíamos iniciado con el envío de telegramas, pero todavía falta. Con este número, no llegamos aún a cubrir una autoridad por cada una de las más de ocho mil mesas que se van a habilitar el día de la elección.

“Esperamos llegar bien al 26 de octubre y tener un inicio normal de la jornada. Hay muchas personas que reciben el telegrama y no confirman su participación –explicó– pero después aparecen a trabajar el día de la elección”.

Gutiérrez informó que la semana pasada llegaron las boletas en condiciones correctas. Ahora, empezarán a enviar el material a los departamentos, previo paso por Rosario, que es donde se organiza toda la distribución. “Estamos bien con los tiempos y sin mayores inconvenientes”.

Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe

Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe

