Autoridades de mesa para las elecciones del 26: el 60% de las convocadas confirmó su participación

A menos de veinte días de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre , la Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe, sigue enviando telegramas para reclutar autoridades de mesa. Según su titular, Magdalena Gutiérrez, se logró confirmar la participación hasta el momento del 60% de los convocados.

"Seguimos designando autoridades, ya que tenemos muchas excusaciones y la próxima empezaremos con las designaciones a través de los propios delegados. A partir de entonces, ya no se enviarán más telegramas. Así que estamos expectantes", afirmó.

La funcionaria confirmó que tienen un 60% de autoridades convocadas que ya confirmaron su participación. Venimos mejor de como habíamos iniciado con el envío de telegramas, pero todavía falta. Con este número, no llegamos aún a cubrir una autoridad por cada una de las más de ocho mil mesas que se van a habilitar el día de la elección.

“Esperamos llegar bien al 26 de octubre y tener un inicio normal de la jornada. Hay muchas personas que reciben el telegrama y no confirman su participación –explicó– pero después aparecen a trabajar el día de la elección”.

Gutiérrez informó que la semana pasada llegaron las boletas en condiciones correctas. Ahora, empezarán a enviar el material a los departamentos, previo paso por Rosario, que es donde se organiza toda la distribución. “Estamos bien con los tiempos y sin mayores inconvenientes”.

boleta candidatos nacionales santa fe Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe gentileza

