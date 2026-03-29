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Autos, motos y un avión: más de 1.500 inscriptos en tres días para la subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

El remate organizado por el Gobierno provincial se realizará el 16 de abril en Rosario y ya registró participantes de 17 provincias. Se subastarán cerca de 150 lotes, entre vehículos, motos, distintos bienes y por primera vez una aeronave.

29 de marzo 2026 · 19:52hs
Más de 1.500 inscriptos en tres días para la subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

Más de 1.500 inscriptos en tres días para la subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

La nueva subasta de bienes incautados al delito organizada por el Gobierno de Santa Fe superó los 1.500 inscriptos a solo tres días de abierta la convocatoria, reflejando el fuerte interés que genera esta herramienta impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El remate, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, incluirá alrededor de 150 lotes entre autos, motos y distintos bienes, y tendrá como novedad la incorporación de una aeronave, que se subastará por primera vez dentro de este mecanismo.

La iniciativa es coordinada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo encargado de administrar los bienes decomisados en causas vinculadas al delito.

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Según los datos oficiales, los interesados provienen de 17 provincias del país, lo que evidencia el alcance federal que han adquirido estas subastas y su creciente posicionamiento a nivel nacional.

Para el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, la convocatoria refleja el respaldo social a esta política pública. “Estos números demuestran que la sociedad acompaña una política clara: que el delito no quede impune y que todo lo que generó vuelva a la gente. En Santa Fe no sólo perseguimos el crimen, también recuperamos sus bienes para transformarlos en recursos al servicio de la sociedad”, sostuvo.

Desde el Gobierno provincial destacan que este mecanismo permite recuperar activos provenientes de actividades delictivas y destinarlos a políticas públicas, reparación a víctimas y fortalecimiento institucional.

En ese marco, el crecimiento sostenido de participantes en cada edición también envía un mensaje hacia las organizaciones criminales, en línea con la estrategia de seguridad que impulsa la Provincia: debilitar las economías del delito y recuperar recursos para el Estado.

A su vez, la posibilidad de acceder a bienes a precios competitivos y la transparencia del proceso han convertido a estas subastas en una herramienta cada vez más atractiva para los ciudadanos.

Cómo inscribirse

La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario el 16 de abril y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/subasta, con plazo hasta el 7 de abril.

Figueroa Escauriza explicó que todos los participantes atraviesan un control previo para garantizar la transparencia del proceso. Además, como ocurre en cada edición, los vehículos adjudicados reciben una nueva patente, con el objetivo de evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.

inscriptos delito Santa Fe
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