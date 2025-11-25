Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

Avances en la investigación del patrimonio arqueológico de Santo Tomé

A través de un convenio de colaboración entre el Museo Arqueológico de Santo Tomé y un grupo liderado con un arqueólogo del Conicet, buscará profundizar el estudio científico del patrimonio arqueológico recuperado en el yacimiento Río Salado–Coronda

25 de noviembre 2025 · 10:33hs
Avances en la investigación del patrimonio arqueológico de Santo Tomé

gentileza

Avances en la investigación del patrimonio arqueológico de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé informa que, durante el año 2024, se firmó un convenio de colaboración entre el Museo Arqueológico de Santo Tomé (MAST), dirigido por la Dra. María Rosario Feuillet Terzaghi, y el equipo encabezado por el Dr. Daniel Loponte, arqueólogo e investigador principal del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este acuerdo tiene como propósito profundizar el estudio científico del patrimonio arqueológico recuperado en el yacimiento Río Salado–Coronda, ubicado en nuestra ciudad.

En el marco del convenio, el equipo especializado realiza visitas periódicas para trabajar de manera articulada con el Museo en la generación de nuevos conocimientos sobre las sociedades que habitaron el territorio santotomesino hace más de 3.000 años. En esta ocasión, estuvieron presentes el Dr. Daniel Loponte y la Dra. Sheila Alí, especialista en análisis cerámico y becaria posdoctoral del CONICET, quienes avanzaron en tareas específicas vinculadas al estudio del material arqueológico.

Durante esta primera etapa, las investigaciones se centraron en el análisis de materiales cerámicos, abordando aspectos vinculados a sus estilos, formas y usos. Asimismo, se continuará con el estudio de restos óseos humanos mediante análisis químicos destinados a obtener información clave sobre antigüedad, dieta, determinación sexual y estado general de la población recuperada.

Además, el convenio contempla la realización de estudios altamente especializados que permiten profundizar la comprensión científica del material recuperado. En este sentido, los análisis químicos de isótopos estables en huesos humanos brindan información fundamental para inferir el tipo de dieta y el estado nutricional de las antiguas poblaciones que habitaron la región. Por otra parte, el análisis de amelogenina en piezas dentales posibilita determinar el sexo biológico —aun en restos muy deteriorados— y establecer si se trataba de individuos masculinos o femeninos. Estos procedimientos amplían de manera significativa la calidad y precisión de los datos obtenidos, aportando una mirada más completa sobre las comunidades prehispánicas de Santo Tomé.

Estos estudios permiten ampliar y actualizar la comprensión sobre el modo de vida de las poblaciones prehispánicas que ocuparon la región, aportando evidencia fundamental para la investigación científica. A su vez, los resultados serán publicados en revistas y congresos especializados, contribuyendo al conocimiento poblacional del nordeste argentino y posicionando a Santo Tomé en el ámbito nacional e internacional por su valioso patrimonio arqueológico.

La Municipalidad destaca la importancia de este trabajo interdisciplinario, que no solo fortalece la investigación local sino que también enriquece la memoria histórica y cultural de toda la comunidad.

Santo Tomé investigación restos arqueológicos Conicet
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este sábado y domingo

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

analisis del mercado laboral en santa fe: la reduccion de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Alicia Tate, quien era la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por "cuestiones personales"

Lo último

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Último Momento
Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por cuestiones personales

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por "cuestiones personales"

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

Ovación
Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"