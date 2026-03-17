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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 17 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

17 de marzo 2026 · 07:07hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de conductores eléctricos, retiro de línea y mantenimiento de línea aérea de media tensión, interrumpirá el servicio este martes 17 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de : Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

• 8 a 10 en la zona de:

- bulevar Pellegrini, Pasaje Martínez, San Jerónimo y San Martín

- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Necochea y Alberdi

- Hipólito Yrigoyen, Junín, Dr. Zavalla y San Lorenzo

- avenida Galicia, Alberti, Aristóbulo del Valle y Belgrano

• 8 a 12 en la zona de: Estanislao Zeballos, Alberti, Azopardo y Lamadrid

• 9 a 11 en la zona de:

- Regis Martínez, Milenio de Polonia, 9 de Julio y San Martín

- Córdoba, L. Torrent, Francia y avenida Facundo Zuviría

- Neuquén, Callejón El Sable, Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo

- Moreno, Juan de Garay, avenida Mosconi y San Juan

- Doldán, De La Salle, avenida Blas Parera y Grandoli

• 9 a 13 en la zona de: Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y avenida Vera Peñaloza

• 10 a 12 en la zona de: Risso, Regimiento 12 de Infantería, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

• 11 a 13 en la zona de:

- Martín Zapata, Salvador del Carril, Las Heras y Necochea

- Pedro Zenteno, Luciano Torrent, avenida Facundo Zuviría y 1° de Mayo

• 11 a 13 en la zona de:

- Crespo, Junín, J. Díaz de Solís y Santiago de Chile

- Castelli, Espora, 1° de Mayo y Aristóbulo del Valle

- Los Pinos, Los Paraísos, Las Acacias y Los Olmos

• 12 a 13 en la zona de: Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de:

- Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta

- Laprade, Candioti, Centenario y Dorrego

- por calle Alsina entre avenida Richieri y Misiones

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
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