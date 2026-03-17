La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de conductores eléctricos, retiro de línea y mantenimiento de línea aérea de media tensión, interrumpirá el servicio este martes 17 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 17 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7.30 a 9.30 en la zona de : Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José
• 8 a 10 en la zona de:
- bulevar Pellegrini, Pasaje Martínez, San Jerónimo y San Martín
- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Necochea y Alberdi
- Hipólito Yrigoyen, Junín, Dr. Zavalla y San Lorenzo
- avenida Galicia, Alberti, Aristóbulo del Valle y Belgrano
• 8 a 12 en la zona de: Estanislao Zeballos, Alberti, Azopardo y Lamadrid
• 9 a 11 en la zona de:
- Regis Martínez, Milenio de Polonia, 9 de Julio y San Martín
- Córdoba, L. Torrent, Francia y avenida Facundo Zuviría
- Neuquén, Callejón El Sable, Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo
- Moreno, Juan de Garay, avenida Mosconi y San Juan
- Doldán, De La Salle, avenida Blas Parera y Grandoli
• 9 a 13 en la zona de: Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y avenida Vera Peñaloza
• 10 a 12 en la zona de: Risso, Regimiento 12 de Infantería, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
• 11 a 13 en la zona de:
- Martín Zapata, Salvador del Carril, Las Heras y Necochea
- Pedro Zenteno, Luciano Torrent, avenida Facundo Zuviría y 1° de Mayo
• 11 a 13 en la zona de:
- Crespo, Junín, J. Díaz de Solís y Santiago de Chile
- Castelli, Espora, 1° de Mayo y Aristóbulo del Valle
- Los Pinos, Los Paraísos, Las Acacias y Los Olmos
• 12 a 13 en la zona de: Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi
SANTO TOMÉ
• 9 a 13 en la zona de:
- Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta
- Laprade, Candioti, Centenario y Dorrego
- por calle Alsina entre avenida Richieri y Misiones
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