Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 17 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de conductores eléctricos, retiro de línea y mantenimiento de línea aérea de media tensión, i nterrumpirá el servicio este martes 17 de marzo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30 en la zona de : Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

• 8 a 10 en la zona de:

- bulevar Pellegrini, Pasaje Martínez, San Jerónimo y San Martín

- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Necochea y Alberdi

- Hipólito Yrigoyen, Junín, Dr. Zavalla y San Lorenzo

- avenida Galicia, Alberti, Aristóbulo del Valle y Belgrano

• 8 a 12 en la zona de: Estanislao Zeballos, Alberti, Azopardo y Lamadrid

• 9 a 11 en la zona de:

- Regis Martínez, Milenio de Polonia, 9 de Julio y San Martín

- Córdoba, L. Torrent, Francia y avenida Facundo Zuviría

- Neuquén, Callejón El Sable, Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo

- Moreno, Juan de Garay, avenida Mosconi y San Juan

- Doldán, De La Salle, avenida Blas Parera y Grandoli

• 9 a 13 en la zona de: Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y avenida Vera Peñaloza

• 10 a 12 en la zona de: Risso, Regimiento 12 de Infantería, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

• 11 a 13 en la zona de:

- Martín Zapata, Salvador del Carril, Las Heras y Necochea

- Pedro Zenteno, Luciano Torrent, avenida Facundo Zuviría y 1° de Mayo

• 11 a 13 en la zona de:

- Crespo, Junín, J. Díaz de Solís y Santiago de Chile

- Castelli, Espora, 1° de Mayo y Aristóbulo del Valle

- Los Pinos, Los Paraísos, Las Acacias y Los Olmos

• 12 a 13 en la zona de: Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de:

- Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta

- Laprade, Candioti, Centenario y Dorrego

- por calle Alsina entre avenida Richieri y Misiones

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