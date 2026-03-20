Uno Santa Fe | El País | desaparecida

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

Tras 20 horas de búsqueda, la menor apareció a 400 metros de su casa en Cosquín. Analizan celulares y cámaras. Cuáles son principales hipótesis

20 de marzo 2026 · 13:32hs
La fiscal Silvana Pen junto a Esmeralda

La fiscal Silvana Pen junto a Esmeralda, la niña desaparecida en Cosquín

La Justicia de Córdoba investiga las circunstancias de la desaparición de Esmeralda, la nena de 2 años que apareció tras 20 horas de búsqueda en Cosquín. La causa sigue abierta, sin detenidos ni demorados, mientras la fiscalía avanza con peritajes, análisis de cámaras y toma de testimonios.

La menor apareció este jueves por la mañana en un descampado ubicado a unos 400 metros de su casa, en el barrio José Obrero. El personal policial la trasladó de inmediato al Hospital Domingo Funes.

"Hoy a las 11.05, cuatro motorizados del escuadrón de La Falda estaban haciendo rastrillajes y dieron aviso de la aparición. La nena venía caminando, saliendo de unos pastizales en un predio ubicado a continuación de la casa de la bebé", detalló la fiscal de Cosquín, Silvana Pen.

Los médicos constataron que la niña se encuentra en buen estado general. Presenta algunas raspaduras en piernas y ceja, sin gravedad. "Tiene pequeñas lesiones, nada para todo lo que debe haber pasado", precisó la fiscal. Además, indicó que la menor "está en un estado de somnolencia", producto de haber pasado la noche a la intemperie.

Según confirmaron las autoridades, Esmeralda llevaba la misma ropa que al momento de su desaparición y podría recibir el alta en las próximas horas.

Investigación abierta y múltiples hipótesis

La fiscal Pen remarcó que la causa continúa en plena investigación. "No hay ninguna hipótesis confirmada ni descartada", afirmó en conferencia de prensa.

Uno de los puntos clave es el lugar del hallazgo. La zona ya había sido rastrillada, lo que generó dudas entre los investigadores. "Es difícil pensar que la nena hizo ese recorrido a pie", sostuvo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en referencia a la distancia de entre 400 y 600 metros. En la misma línea, la fiscal señaló que esa situación abre nuevas líneas de análisis dentro del expediente.

Embed

El Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de al menos 11 teléfonos celulares para su peritaje, además del análisis de antenas y comunicaciones. También avanzan con la revisión de cámaras de seguridad privadas y de los domos municipales. Hasta el momento, no hay detenidos ni demorados.

El operativo de búsqueda y el hallazgo

Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó allanamientos vinculados a un circo instalado en la zona. "Se hicieron allanamientos en los lugares donde estuvo el circo, se secuestraron los vehículos, es una línea de investigación", explicó Pen.

El operativo de búsqueda incluyó un amplio despliegue de recursos. "Tuvimos aproximadamente 100 efectivos por tanda. Se usaron drones con detectores de calor para poder detectar a la nena", detalló la funcionaria judicial.

Tras el hallazgo, el ministro Quinteros destacó la respuesta de las fuerzas de seguridad: "El accionar inmediato, la activación de la Alerta Sofía y todos los recursos en rutas y calles ayudaron mucho".

La fiscal relató cómo fue encontrada: "La nena apareció sola, no se encontró a otras personas en el lugar. No hay sospechas de abuso sexual", aseguró.

También describió el momento del encuentro: "Yo estaba llegando e instantáneamente nos fundimos en un abrazo. Estaba en una situación de estrés porque seguramente pasó una noche difícil".

La investigación continúa con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar si la niña se perdió o si intervino un tercero. Mientras tanto, la fiscalía profundiza las pericias y espera los resultados de los análisis para avanzar en definiciones.

desaparecida Córdoba investigación estado de salud
Noticias relacionadas
Esmeralda mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello largo y ondulado color castaño claro y vestía un body gris

Alerta Sofía: buscan a Esmeralda, una nena de dos años desaparecida en Córdoba

Anmat prohibió un repelente de insectos trucho y otros productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Zahra Ershadi directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán. 

Irán condenó las declaraciones de Milei y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos e Israel

aparecio la nena de dos anos que era intensamente buscada en cordoba

Apareció la nena de dos años que era intensamente buscada en Córdoba

Lo último

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Último Momento
San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Scaloni y Mauritania: el antecedente que marcó su inicio como DT

Scaloni y Mauritania: el antecedente que marcó su inicio como DT

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Ovación
Rosso puso en contexto el atraso salarial en Unión y negó una amenaza del plantel

Rosso puso en contexto el atraso salarial en Unión y negó una amenaza del plantel

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García