UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

El sindicato sostuvo que la Casa Gris responsabiliza al sector docente por el resultado del 26 de octubre y denunció que la suba salarial fue impuesta de manera unilateral

La Unión Docentes Argentinos (UDA) de Santa Fe emitió un duro comunicado en el que acusó al Gobierno provincial de aplicar “un castigo” sobre el sector docente mediante un incremento salarial “de miseria” , dispuesto sin acuerdo paritario.

Según la organización gremial, la administración de Maximiliano Pullaro “cree que los docentes somos responsables de la dura derrota electoral del 26 de octubre y, en consecuencia, resolvió castigar al sector otorgando de manera unilateral un aumento de miseria”.

El sindicato advirtió que la negociación colectiva es un derecho “protegido internacionalmente” y sostuvo que resulta “una práctica contraria a la ética de las relaciones laborales rehusarse a negociar salarios u obstruir la negociación colectiva”.

Haberes

En otro tramo del comunicado, UDA cuestionó la modalidad del incremento anunciado por el Ejecutivo. “Esta miseria de aumento salarial un jubilado la recibe en dos meses”, señalaron, y agregaron que la propuesta “complejiza la situación del activo con sumas en negro sin aportes”, lo que impacta directamente en la carrera docente y en los haberes futuros.

Finalmente, la organización gremial reclamó que “el Empleador se siente con los docentes del Estado a negociar colectivamente, conforme a la legislación imperante”, y volvió a insistir en su pedido político: “Pullaro debe revisar la composición de su gabinete, porque allí radica el origen de los problemas de gestión que enfrenta”.