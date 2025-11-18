Uno Santa Fe | Unión | Unión

Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

La reserva de Unión no estuvo en su noche, perdió en el 15 de Abril ante Argentinos 2-0 y quedó fuera de los playoffs del Clausura Proyección

18 de noviembre 2025 · 22:15hs
La reserva de Unión no pudo hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril y quedó eliminada del Clausura Proyección tras caer 2-0 frente a Argentinos Juniors. En una noche complicada, el Rojiblanco nunca logró sentirse cómodo y terminó pagando caro cada desajuste ante un Bicho que fue efectivo y dominó los momentos clave del partido.

Los goles fueron de Mateo Ovalle, a los 32 minutos del segundo tiempo, y Diego Barros, a los 49 minutos para liquidar la historia en Santa Fe.

Más allá de algunas decisiones arbitrales que generaron polémica, el Tate no encontró claridad ni reacción para revertir el trámite. El golpe resultó doble: quedó fuera de los playoffs y cerró un cruce donde se vio superado en varios pasajes.

La reserva de Argentinos fue letal en el segundo tiempo ante Unión.

Unión venía de avanzar en la llave anterior por penales frente a Atlético Tucumán, en un rendimiento que ya había dejado dudas. Esta vez, esas falencias se hicieron presentes nuevamente y Argentinos no perdonó.

Aún así, el balance del torneo muestra a la reserva tatengue como protagonista. El equipo evidenció un crecimiento sostenido y dejó señales positivas pensando en el futuro, con varios juveniles que asoman con potencial para dar el salto a Primera.

Formaciones de Unión y Argentinos

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Misael Aguirre, Facundo Iacono, Emilio Giaccone, Santiago Grella; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Argentinos: Agustín Mangiaut; Gabriel Barrios, Thiago Gómez, Lázaro Britez y Mateo Maldonado; Fernando Álvarez, Mateo Ovalle, Joel Garay y Facundo Carrizo; Lautaro Ovando y Ryouga Kida. DT: Matías Córdoba.

