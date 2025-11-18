Uno Santa Fe | Unión | Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

La dirigencia de Unión transita días decisivos para concretar uno de los movimientos más importantes de los últimos años: la compra del predio Casasol

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 15:32hs
Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

La dirigencia de Unión transita días decisivos para concretar uno de los movimientos más importantes de los últimos años: la compra del predio Casasol a la familia Malvicino. El acuerdo es inminente y marcaría un paso determinante para consolidar la infraestructura, asegurando un espacio que se volvió indispensable para el fútbol profesional.

• LEER MÁS: Un muro: Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

Casasol dejó hace tiempo de ser simplemente un predio de entrenamiento. Hoy es un complejo que reúne todas las condiciones necesarias para trabajar al nivel de un club de Primera: múltiples canchas en perfecto estado —al mismo nivel o incluso en mejores condiciones que la del estadio 15 de Abril—, espacios adaptados a la planificación moderna y un entorno que permite desarrollar tareas con estándares de elite.

• LEER MÁS: Unión ya le apunta a Gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

La intención del club es clara: que ese lugar, vital para el funcionamiento del plantel profesional, pase a integrar el patrimonio rojiblanco y las señales públicas empiezan a marcar el rumbo. Días atrás, el presidente Luis Spahn dejó entrever la cercanía del acuerdo: "Hay gestiones, esperemos que se pueda cerrar la adquisición. Para avanzar en la vida se necesita un optimismo ilimitado".

image
Casasol pasar&aacute; a llamarse Casa Uni&oacute;n.

Casasol pasará a llamarse Casa Unión.

Se viene Casa Unión

A la espera de la confirmación formal, en el predio comenzaron a verse algunos cambios que refuerzan la idea de que la transición está encaminada. Se realizaron retoques en el ingreso, se levanta un nuevo mástil y el complejo adoptará una nueva denominación: Casa Unión, una marca que expresa pertenencia, identidad y proyección.

• LEER MÁS: Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

La compra de Casasol sería mucho más que un logro administrativo: significaría blindar un activo estratégico para los próximos años, fortalecer la base del proyecto deportivo y dejar atrás décadas de usos y acuerdos transitorios. Unión está a un paso de asegurarse un lugar que ya siente como propio. Solo falta el anuncio final para que el club escriba una página histórica.

Unión Casasol predio
Noticias relacionadas
el muro uruguayo: maizon rodriguez lidero la recuperacion defensiva de union

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

union ya le apunta a gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

Unión ya le apunta a Gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

seigorman: todo lo que union logro afuera hay que ratificarlo de local

Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

tarragona: union es un equipo solido, con entrega y sacrificio

Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

Lo último

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Último Momento
Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Ovación
Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026