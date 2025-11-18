Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

La dirigencia de Unión transita días decisivos para concretar uno de los movimientos más importantes de los últimos años: la compra del predio Casasol

La dirigencia de Unión transita días decisivos para concretar uno de los movimientos más importantes de los últimos años: la compra del predio Casasol a la familia Malvicino. El acuerdo es inminente y marcaría un paso determinante para consolidar la infraestructura, asegurando un espacio que se volvió indispensable para el fútbol profesional.

Casasol dejó hace tiempo de ser simplemente un predio de entrenamiento. Hoy es un complejo que reúne todas las condiciones necesarias para trabajar al nivel de un club de Primera: múltiples canchas en perfecto estado —al mismo nivel o incluso en mejores condiciones que la del estadio 15 de Abril—, espacios adaptados a la planificación moderna y un entorno que permite desarrollar tareas con estándares de elite.

• LEER MÁS: Unión ya le apunta a Gimnasia con un regreso cantado y, ¿algunas dudas?

La intención del club es clara: que ese lugar, vital para el funcionamiento del plantel profesional, pase a integrar el patrimonio rojiblanco y las señales públicas empiezan a marcar el rumbo. Días atrás, el presidente Luis Spahn dejó entrever la cercanía del acuerdo: "Hay gestiones, esperemos que se pueda cerrar la adquisición. Para avanzar en la vida se necesita un optimismo ilimitado".

image Casasol pasará a llamarse Casa Unión.

Se viene Casa Unión

A la espera de la confirmación formal, en el predio comenzaron a verse algunos cambios que refuerzan la idea de que la transición está encaminada. Se realizaron retoques en el ingreso, se levanta un nuevo mástil y el complejo adoptará una nueva denominación: Casa Unión, una marca que expresa pertenencia, identidad y proyección.

• LEER MÁS: Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

La compra de Casasol sería mucho más que un logro administrativo: significaría blindar un activo estratégico para los próximos años, fortalecer la base del proyecto deportivo y dejar atrás décadas de usos y acuerdos transitorios. Unión está a un paso de asegurarse un lugar que ya siente como propio. Solo falta el anuncio final para que el club escriba una página histórica.