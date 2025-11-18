Tos convulsa y alarma en Santa Fe por la caída de la vacunación: "Es una enfermedad prevenible con vacunas"

Tras el fallecimiento de un menor en Villa Gobernador Gálvez a causa de la tos convulsa, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, alertó sobre la "poca percepción del riesgo" en adultos y anunció un nuevo plan para vacunar "por fuera de los centros de salud" y revertir la baja cobertura.

El reciente fallecimiento de un bebé en Villa Gobernador Gálvez a causa de coqueluche o tos convulsa encendió las alarmas en el Ministerio de Salud de Santa Fe. A raíz de este lamentable suceso, la titular de la cartera sanitaria provincial, Silvia Ciancio, manifestó su profunda preocupación por la sostenida caída en la cobertura de vacunación contra esta y otras enfermedades prevenibles en la provincia.

“Es una enfermedad prevenible que con las vacunas colocadas en tiempo y en forma se puede evitar”, sentenció la ministra en diálogo con la prensa, subrayando el valor de la inmunización.

La baja cobertura de vacunación post-pandemia

Desde el Ministerio, reconocen estar trabajando intensamente para revertir el descenso en las tasas de vacunación que se registra en la población santafesina desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente.

“No podemos remontar. Lamentablemente hay una poca percepción del riesgo de las enfermedades con respecto a los adultos, a los cuidadores, que eso no ocurría hace años atrás”, expresó Ciancio, señalando al descuido como uno de los principales problemas.

La funcionaria fue enfática al recordar la efectividad de las vacunas: “No tuvimos más sarampión por la vacuna, no teníamos más coqueluche por la vacuna”. En este sentido, consideró "alarmante" que estas enfermedades puedan "recrudecer" y "generar complicaciones muy serias" debido a la falta de inmunización.

Nuevo plan de acción

Si bien el Ministerio asume la responsabilidad de impulsar el compromiso con la vacunación, Ciancio también realizó un llamado directo a la responsabilidad de los medios de comunicación y la sociedad. La ministra pidió no "comprar noticias falsas sin ningún rigor científico" que cuestionan la seguridad de las vacunas.

Para intentar cambiar el panorama, la cartera de Salud adelantó que ya se encuentra diseñando un nuevo programa estratégico para promover la vacunación "por fuera de los centros de salud".

Ciancio puso como ejemplo la exitosa campaña de inoculación contra el dengue en la provincia, que logró ser la de mayor cobertura a nivel nacional. “Salimos de los centros de salud. Fuimos a las escuelas, vacunamos dentro de las de escuela”, detalló, dando pistas sobre la estrategia a seguir.

"Las vacunas son la medida más importante"

Finalmente, la ministra recalcó la importancia vital de la inmunización al afirmar que “las vacunas luego del agua potable son la medida más importante para el cuidado de la salud”.

La funcionaria cerró con un firme pedido a la población, instando a verificar los esquemas de vacunación y disipando cualquier barrera burocrática: "Acudir a los centros de salud para verificar los carnets, recordar que, en caso de no tener el carnet físico, basta con el número de documento para acceder al registro de datos y hacer especial hincapié en las mujeres embarazadas, que cuentan con un calendario completísimo de vacunas gratuitas en Argentina".

“Valoremos eso porque en otros países no ocurre y me parece que si hacemos un esfuerzo esto rápidamente podemos modificarlo”, concluyó Ciancio.