Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros para el inicio de los playoffs del Clausura, donde Unión se jugará todo ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

18 de noviembre 2025 · 17:24hs
La Liga Profesional dio a conocer este martes por la tarde las designaciones de árbitros para el inicio de los playoffs del Clausura, en el que Unión será local de Gimnasia (LP), que terminó séptimo en la zona B gracias al triunfo como visitante ante Platense.

• LEER MÁS: Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

El designado para estar el lunes, desde las 22, en el 15 de Abril, es Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy, que tendrá como asistentes a Juan Mamani e Iván Núñez. El cuarto árbitro será Bryan Ferreyra. El VAR estará a cargo de Ariel Penel y, el AVAR, de Sebastián Habib.

Será la segunda vez que Sebastián Martínez dirigirá a Unión en el historial.

¿Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez?

En el historial solo controló dos veces al Tate, con un triunfo y una derrota. La última vez fue justamente contra el Lobo en La Plata el pasado 14 de septiembre, en la victoria rojiblanca 3-1, por los goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Mauricio Martínez. Marcelo Torres para el Tripero. A continuación, toda la programación:

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20.00 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni

