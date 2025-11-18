La Liga Profesional dio a conocer este martes por la tarde las designaciones de árbitros para el inicio de los playoffs del Clausura, en el que Unión será local de Gimnasia (LP), que terminó séptimo en la zona B gracias al triunfo como visitante ante Platense.
Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura
La Liga Profesional dio a conocer los árbitros para el inicio de los playoffs del Clausura, donde Unión se jugará todo ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril
Por Ovación
El designado para estar el lunes, desde las 22, en el 15 de Abril, es Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy, que tendrá como asistentes a Juan Mamani e Iván Núñez. El cuarto árbitro será Bryan Ferreyra. El VAR estará a cargo de Ariel Penel y, el AVAR, de Sebastián Habib.
¿Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez?
En el historial solo controló dos veces al Tate, con un triunfo y una derrota. La última vez fue justamente contra el Lobo en La Plata el pasado 14 de septiembre, en la victoria rojiblanca 3-1, por los goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Mauricio Martínez. Marcelo Torres para el Tripero. A continuación, toda la programación:
Sábado 22 de noviembre
20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti
22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Jorge Broggi
20.00 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez
19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Yamil Possi
AVAR: Erik Grunmann
22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni