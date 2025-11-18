Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: ¿desembarca también en la capital santafesina?

El programa volvió a funcionar en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía, pero por ahora el beneficio solo está disponible en Rosario y la región. Qué pasará en la ciudad de Santa Fe

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: qué pasará en la capital santafesina

El Gobierno provincial oficializó este martes el regreso de Billetera Santa Fe , que vuelve renovada y con nuevos acuerdos comerciales. La herramienta se reactivó inicialmente en Rosario y localidades de la región , tras la firma de un convenio entre la Secretaría de Comercio Interior y la Cámara de Supermercados de Rosario , que habilita reintegros de hasta $20.000 por mes en compras de productos de consumo cotidiano.

El relanzamiento del programa en Rosario generó sorpresa en la ciudad de Santa Fe , tanto entre los consumidores como en el sector comercial, donde por ahora no hay definiciones concretas sobre su desembarco.

LEER MÁS: Temu y Shein: el desembarco de las plataformas chinas que desafía al comercio santafesino

Referentes del comercio local señalaron a UNO que no existen confirmaciones de que la nueva etapa de Billetera Santa Fe vaya a implementarse en la capital provincial.

En paralelo, fuentes del gobierno provincial indicaron a UNO Santa Fe que están a la espera de que la Cámara de Supermercados de Santa Fe adhiera al esquema renovado para que el beneficio pueda activarse en el gran Santa Fe. “Esperamos que también se puedan sumar”, confió una fuente consultada.

Aunque el relanzamiento se concretó solo en Rosario, desde la Provincia aseguraron que la implementación podría ir extendiéndose en los próximos días a otras partes del territorio santafesino.

“La idea es que los santafesinos puedan aprovechar la herramienta. Estamos en una etapa de incorporación progresiva”, indicaron desde la Secretaría de Comercio.

Nuevo sistema, sin aporte del estado

A diferencia del sistema anterior, donde los reintegros eran aportados por el estado santafesinos, en este caso son aportados por el sector privado.

El secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio, el costo del reintegro será absorbido en partes iguales por los negocios adheridos y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”. Hasta el momento, 51 comercios ya se sumaron al programa.

Seis de cada diez ramas industriales en la provincia de Santa Fe atraviesan un desempeño negativo

Cabe recordar que la actual gestión de Maximiliano Pullaro suspendió el programa original, cuyos reintegros salían del erario publico. En aquel momento, el mandatario cuestionó la falta de controles sobre los más de 1.700.000 beneficiarios que recibían recursos del Estado provincial a través de Billetera Santa Fe. “No hay una base de datos y no se sabe a quién se le dio el subsidio; si son personas de otras provincias, si tienen ingresos superiores al millón de pesos o si incluso tienen pedido de captura. Es grave: son muchos recursos que se invirtieron sin tener control”, había advertido. En ese momento, el gobierno provincial advertía que el esquema implicaba un gasto mensual de $7.000 millones, desconociendo los destinos de los fondos

¿Cómo se aplican los reintegros en Rosario?

El esquema contempla dos tramos de devolución:

Hasta $10.000 para compras abonadas con saldo virtual o tarjeta de débito de cualquier banco .

Otros $10.000 adicionales para pagos con tarjeta de crédito del Banco Santa Fe en un solo pago.

Rezzoaglio destacó que esta versión del programa “fortalece el consumo interno” y surge del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Banco Santa Fe y el sector supermercadista. Además, remarcó que la app ofrecerá funcionalidades ampliadas: pagos en cuotas, intereses por saldo depositado y una interfaz renovada.

El representante de la herramienta, Sergio Strologo, recordó que la aplicación puede descargarse desde Google Play o App Store y no requiere requisitos adicionales. “Es muy fácil y

Los usuario en Rosario pueden visualizar el listado de los comercios adheridos ingresando a https://sf.gob.ar/billetera.