Uno Santa Fe | Santa Fe | Billetera

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: ¿desembarca también en la capital santafesina?

El programa volvió a funcionar en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía, pero por ahora el beneficio solo está disponible en Rosario y la región. Qué pasará en la ciudad de Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de noviembre 2025 · 20:01hs
Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: qué pasará en la capital santafesina

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: qué pasará en la capital santafesina

El Gobierno provincial oficializó este martes el regreso de Billetera Santa Fe, que vuelve renovada y con nuevos acuerdos comerciales. La herramienta se reactivó inicialmente en Rosario y localidades de la región, tras la firma de un convenio entre la Secretaría de Comercio Interior y la Cámara de Supermercados de Rosario, que habilita reintegros de hasta $20.000 por mes en compras de productos de consumo cotidiano.

El relanzamiento del programa en Rosario generó sorpresa en la ciudad de Santa Fe, tanto entre los consumidores como en el sector comercial, donde por ahora no hay definiciones concretas sobre su desembarco.

LEER MÁS: Temu y Shein: el desembarco de las plataformas chinas que desafía al comercio santafesino

Referentes del comercio local señalaron a UNO que no existen confirmaciones de que la nueva etapa de Billetera Santa Fe vaya a implementarse en la capital provincial.

En paralelo, fuentes del gobierno provincial indicaron a UNO Santa Fe que están a la espera de que la Cámara de Supermercados de Santa Fe adhiera al esquema renovado para que el beneficio pueda activarse en el gran Santa Fe. “Esperamos que también se puedan sumar”, confió una fuente consultada.

Aunque el relanzamiento se concretó solo en Rosario, desde la Provincia aseguraron que la implementación podría ir extendiéndose en los próximos días a otras partes del territorio santafesino.

“La idea es que los santafesinos puedan aprovechar la herramienta. Estamos en una etapa de incorporación progresiva”, indicaron desde la Secretaría de Comercio.

Nuevo sistema, sin aporte del estado

A diferencia del sistema anterior, donde los reintegros eran aportados por el estado santafesinos, en este caso son aportados por el sector privado.

El secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio, el costo del reintegro será absorbido en partes iguales por los negocios adheridos y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”. Hasta el momento, 51 comercios ya se sumaron al programa.

Seis de cada diez ramas industriales en la provincia de Santa Fe atraviesan un desempeño negativo

Cabe recordar que la actual gestión de Maximiliano Pullaro suspendió el programa original, cuyos reintegros salían del erario publico. En aquel momento, el mandatario cuestionó la falta de controles sobre los más de 1.700.000 beneficiarios que recibían recursos del Estado provincial a través de Billetera Santa Fe. “No hay una base de datos y no se sabe a quién se le dio el subsidio; si son personas de otras provincias, si tienen ingresos superiores al millón de pesos o si incluso tienen pedido de captura. Es grave: son muchos recursos que se invirtieron sin tener control”, había advertido. En ese momento, el gobierno provincial advertía que el esquema implicaba un gasto mensual de $7.000 millones, desconociendo los destinos de los fondos

¿Cómo se aplican los reintegros en Rosario?

El esquema contempla dos tramos de devolución:

  • Hasta $10.000 para compras abonadas con saldo virtual o tarjeta de débito de cualquier banco.

  • Otros $10.000 adicionales para pagos con tarjeta de crédito del Banco Santa Fe en un solo pago.

Rezzoaglio destacó que esta versión del programa “fortalece el consumo interno” y surge del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Banco Santa Fe y el sector supermercadista. Además, remarcó que la app ofrecerá funcionalidades ampliadas: pagos en cuotas, intereses por saldo depositado y una interfaz renovada.

El representante de la herramienta, Sergio Strologo, recordó que la aplicación puede descargarse desde Google Play o App Store y no requiere requisitos adicionales. “Es muy fácil y

Los usuario en Rosario pueden visualizar el listado de los comercios adheridos ingresando a https://sf.gob.ar/billetera.

Billetera reintegros Rosario
Noticias relacionadas
crisis en las pequenas y medianas empresas: advierten que la mitad de la maquinaria en santa fe esta parada

Crisis en las pequeñas y medianas empresas: advierten que la mitad de la maquinaria en Santa Fe está parada

el hospital sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atencion sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

uda acusa al gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

El interior del renovado Centro de Observación del Espacio (Code) en Santa Fe.

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Lo último

Juicio por jurados: prisión perpetua para Baracus Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Juicio por jurados: prisión perpetua para "Baracus" Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Santa Fe busca implementar la vacunación extramuros para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Santa Fe busca implementar la vacunación "extramuros" para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Último Momento
Juicio por jurados: prisión perpetua para Baracus Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Juicio por jurados: prisión perpetua para "Baracus" Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Santa Fe busca implementar la vacunación extramuros para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Santa Fe busca implementar la vacunación "extramuros" para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: ¿desembarca también en la capital santafesina?

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: ¿desembarca también en la capital santafesina?

Tos convulsa y alarma en Santa Fe por la caída de la vacunación: Es una enfermedad prevenible con vacunas

Tos convulsa y alarma en Santa Fe por la caída de la vacunación: "Es una enfermedad prevenible con vacunas"

Ovación
Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026