Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión emitió un comunicado respecto a que no habrá que pagar ningún adicional para los playoffs del Clausura. El primer rival: Gimnasia (LP)

A días del esperado cruce ante Gimnasia (LP) por el arranque de los playoffs del Clausura , Unión salió a aclarar un punto que generó inquietud entre los hinchas : las condiciones de ingreso al estadio 15 de Abril. En las últimas horas habían circulado versiones que hablaban de un posible pago adicional por tratarse de un partido fuera de la fase regular.

Esto encendió las consultas y confusiones en redes sociales. Para evitar malos entendidos, el club publicó un comunicado oficial en sus plataformas, en el que especificó que no habrá ningún tipo de cargo extra para quienes ya cuentan con su cuota al día o sus abonos correspondientes.

Unión remarcó que el acceso se realizará bajo las mismas modalidades habituales, sin cambios ni requisitos especiales por tratarse de una instancia de eliminación directa. La institución consideró importante despejar el panorama cuanto antes, teniendo en cuenta que el encuentro ante el Lobo se disputará el lunes próximo a las 22, en el 15 de Abril, con una expectativa alta de concurrencia y en un contexto decisivo de la competencia.

El comunicado de Unión

"El Club Atlético Unión aclara que en esta instancia, de cara al encuentro por los octavos de final del Torneo Clausura ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el ingreso será el habitual, presentando carnet con cuota de noviembre al día. Palcos y plateas conservan sus ubicaciones correspondientes. El lunes, y como siempre, todos juntos".