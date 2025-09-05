Uno Santa Fe | Santa Fe | proyecto

Avanza en la Legislatura santafesina un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos

La iniciativa establece cuáles son las 20 razas potencialmente peligrosas. Además, se crea un registro de propietarios que deberán colocar un microchip a los animales y contratar un seguro para cubrir eventuales daños

5 de septiembre 2025 · 07:47hs
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto de ley presentado por la diputada radical Ximena García que establece los presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación en lugares públicos de perros peligrosos en razón de su raza o de su conducta.

La iniciativa prevé la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores y Tenedores de este tipo de animales, que incluirá la identificación mediante microchip, datos de vacunación y antecedentes de comportamiento.

El proyecto también obliga a que los dueños contraten un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños a personas o a otros animales.

Esta legislación aplica a perros de 20 razas consideradas potencialmente peligrosas:

-Akita Inu,

-Tosa Inu,

-American Staffordshire terrier,

-Bullmastiff,

-Bull Terrier,

-Ca de Bou,

-Cao da Serra da Estrella,

-Cane Corso,

-Cimarrón del Uruguay,

-Doberman,

-Dogo Argentino,

-Dogo de Burdeos,

-Fila Brasilero,

-Gran perro Japonés,

-Mastín Napolitano,

-Pit Bull Terrier,

-Presa Canario,

-Rottweiler,

-Staffordshire Bull Terrier

-Doberman

También la normativa incluirá a aquellos perros que presenten antecedentes de agresividad o comportamientos inestables, excluyendo expresamente a los ejemplares pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad o Armadas.

La ley establece la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores, Tenedores, Adiestradores y Antecedentes de Perros de Razas Potencialmente Peligrosas, donde deberán inscribirse obligatoriamente tanto los animales como las personas responsables de ellos.

Esta inscripción incluye información detallada sobre el animal y su dueño, la aplicación de un microchip identificatorio, capacitación obligatoria para tenedores, un instructivo de crianza, y la provisión de la vacuna antirrábica.

También se regula el adiestramiento, prohibiéndose aquel destinado a aumentar la agresividad, y se exige contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños.

Los propietarios deben cumplir con estrictas normas de tenencia responsable, como el uso obligatorio de bozal y correa en la vía pública, y la notificación inmediata de incidentes, fugas, extravíos o muerte del animal.

Asimismo, se establecen obligaciones para criadores y adiestradores, quienes deben estar debidamente registrados para poder ejercer su actividad.

Las infracciones a esta normativa, como la omisión en la inscripción, la circulación sin elementos de seguridad o el adiestramiento ilegal, serán sancionadas con multas cuya cuantía será determinada por la autoridad de aplicación.

Finalmente, la ley invita a municipios y comunas de la provincia a adherir a sus disposiciones, y faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Con este proyecto, se busca reducir el riesgo de ataques y promover la tenencia responsable de animales, brindando un marco legal que proteja tanto a las personas como a los propios perros involucrados.

El proyecto

