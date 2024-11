B° Candioti: le robaron la llave de su casa que estaba en su vehículo, desvalijaron su casa y se llevaron la camioneta

"El pasado viernes nos juntamos a cenar con mis dos hermanas en el departamento de una de ellas. A eso de las 20:30 dejo estacionada la camioneta en el lugar y en el transcurso hasta las 22:30 que es cuando llegó mi otra hermana nos damos cuenta de que faltaba la camioneta donde yo la había dejado estacionada", relató la secuencia en diálogo con LT 10:

La camioneta estaba estacionada en la esquina de Guemes y Domingo Silva, en pleno barrio Candioti, aunque la vivienda que fue robada se ubica en calle Iturraspe entre Necochea y Sarmiento.

Continuando con su relato, Santiago indicó: "En la camioneta yo tenía la llave de mi casa y el carnet de conductor. Con la llave de mi casa pudieron entrar a la vivienda con tanta mala fortuna que además de robar cosas de la casa encontraron el duplicado de las llaves de mi camioneta y ahí se la llevaron".

La víctima del robo afirmó que "es algo que se está dando con mucha frecuencia", y agregó: "En las últimas semanas me enteré de al menos 15 personas que sufrieron robos similares con inhibidores. También hubo gente a la que le entraron a robar a su vivienda por la llave que encontraron en los vehículos".

La camioneta robada

El vehículo sustraído que aún no aparece se trata de una camioneta Toyota Hilux 4x4, modelo 2016 y con patente AA 639 ED. El mayor inconveniente que atraviesa el damnificado es que la camioneta la tenía en su poder hace tan solo un mes y no cuenta con seguro contra todo riesgo.

"Llamé a la grúa porque pensé que la dejé mal estacionada, evidentemente no, radiqué la denuncia en la Comisaría 3ra pero cuando lo estaba haciendo me llamaron de la PDI, donde me preguntan si tenía la llave de mi casa adentro del vehículo. Ahí es donde me dicen que me vendrían a buscar porque era probable que hayan robado en mi casa", lamentó Santiago.

Sobre los objetos de valor que fueron robados de su vivienda, la víctima señaló que faltaba dinero en efectivo, joyas y dos computadoras hasta lo que ellos pudieron identificar.