"Bajo Oroño": firmaron un convenio para transformar un espacio oscuro, descuidado y en desuso de la ciudad

Con una inversión de más de $23 millones, la intervención contempla tareas de iluminación y tratamiento paisajístico en el espacio público ubicado en calle Laprida del 3.300 a 3.400.

17 de diciembre 2025 · 19:22hs
La Municipalidad de Santa Fe firmó un nuevo convenio en el marco del Programa de Responsabilidad Social para llevar adelante la puesta en valor del espacio público conocido como “Bajo Oroño”. En esta oportunidad, se suma la empresa Capitel S.A. como padrino del sector ubicado sobre calle Laprida al 3300 hasta el 3400.

De la firma participaron el intendente Juan Pablo Poletti, junto al secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero; y el presidente de la empresa Capitel S.A., Mario Vigo.

“La verdad que siempre es una alegría, un momento muy grato cuando empresas santafesinas confían en la municipalidad y sobre todo, el compromiso que los lleva a devolver a los santafesinos que la ciudad esté mejor”, expresó el intendente Poletti.

“Ellos aportan desde su empresa privada para poder complementar con los trabajos de la Municipalidad y darle a los vecinos más confort sobre diferentes sectores. En el caso de Capitel ya teníamos padrinazgo en el Teatro Municipal y ahora se suma a este nuevo sector. Estoy agradecido porque esto invita a que otras empresas se animen y vengan a participar de un padrinazgo con la Municipalidad”, agregó el mandatario local.

Por su parte, el presidente de Capitel S.A., Mario Vigo, destacó que “con esta intervención se pretende que Santa Fe esté mejor, y que sea atractiva. Sabemos que tiene un patrimonio histórico de edificación que es remarcado por quienes la visitan y queremos que no solamente sea un sitio histórico, sino también que sea un sitio atractivo desde el punto de vista de la modernidad”.

Intervención

La intervención contempla tareas de iluminación y tratamiento paisajístico, con el objetivo de jerarquizar y mejorar las condiciones urbanas de este sector de la ciudad. En materia de iluminación, se instalarán artefactos completos del tipo GEA CI 32, con un flujo luminoso de 14.000 lúmenes, incluyendo cables, cañerías y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. La inversión estimada para estos trabajos es de $9.868.571,55.

Desde el municipio, se le brindará asistencia técnica de las áreas especializadas durante los trabajos de modernización del sector. Asimismo, se realizará un abordaje integral del espacio verde que incluye la provisión de sustratos como tierra, tierra con compost y chips, caños de PVC, un sistema de automatización de riego por goteo tipo Hunter Mini Clik y vegetación ornamental. La valuación estimada de estas tareas asciende a $13.675.478,00.

El plazo de ejecución de las obras será de un año a partir de la suscripción del convenio. Estas acciones se enmarcan en la política municipal de articulación con el sector privado para la mejora y el cuidado de los espacios públicos, promoviendo entornos urbanos más seguros, accesibles y de mayor calidad para los vecinos y vecinas de la ciudad.

¿Qué son los padrinazgos?

Las acciones de padrinazgo se enmarcan en el Programa de Responsabilidad Social de la Municipalidad de Santa Fe, el cual se encuentra sancionado por la Ordenanza N° 11.923.

El objetivo es lograr una cooperación entre la Municipalidad y la comunidad, empresas, organizaciones e instituciones de diferente índole que manifiesten su voluntad de colaborar con acciones vinculadas a la conservación del patrimonio urbano, la puesta en valor de los espacios públicos, la promoción del arte, la educación, el deporte, la cultura, la protección y mejora del ambiente, la salud y toda otra iniciativa orientada al desarrollo de la ciudad.

Durante la gestión del intendente Poletti, el programa de padrinos -que estaba inactivo- se retomó con fuerza y ya se sumaron 19 empresas e instituciones a la iniciativa, ellas son: AMIUN, Pilay, CCU, UTEDYC, Avalian, Gomila, Audio Import, Nuevo Banco de Santa Fe, McDonald’s Santa Fe, Benuzzi, Mercado abastecedor de frutas y verduras, Colegio de Farmacéuticos, Macua, ANCA S.R.L, A Todo Color, BYGGER desarrolladores S.A, Angel Boscarino Construcciones S.A, Red Sport y ADER.

