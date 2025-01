Balance del Festival de Guadalupe: respecto a 2024 hubo menos donaciones de alimentos pero más dinero en colectas

Panigo recordó que, el año pasado, los asistentes expresaron su satisfacción por realizar el festival en la explanada frente a la Basílica, lo que motivó la pregunta a la gente en la última noche sobre si preferían regresar a la plaza o continuar en ese lugar. “Casi por unanimidad, la gente pidió que sigamos aquí”, mencionó el párroco.

Al nombrar el apoyo y alegría que trae la gente, el Padre comentó que "se pudo observar un gran número de parejas bailando en todos los alrededores de la basílica. Es como que se va armando y eso en otros festivales no se ve. Lo mismo que la presencia de la familia, que como es un festival gratuito pueden ir y yo digo que ese otro otro aspecto de la solidaridad porque muchas familias me dicen si nosotros tuviésemos que pagar una entrada no podríamos".

Donaciones en el Festival Folklórico de Guadalupe

En cuanto a las donaciones, el párroco admitió que disminuyó la cantidad de alimentos no perecederos con respecto al año pasado, pero que hubo más del doble de dinero que se recolectó en las alcancías. “La gente ha optado por colaborar directamente en las alcancías y ese dinero después nosotros lo usamos para comprar pañales” explicó.

Si bien esta disminución de los alimentos genera preocupación en Caritas, Panigo remarcó que la modalidad de colaboración de los santafesinos cambió y que seguramente en la próxima edición utilizarán el dinero recolectado no solo para comprar pañales, sino también alimentos no perecederos.

Ascensor en la Basílica de Guadalupe

Consultado sobre la campaña para construir un ascensor para acceder al camarín de la Virgen, el cura detalló que “es un pedido de la gente, porque después de la pandemia nosotros incorporamos la presencia de servidores que reciben a aquellos que vienen a visitar como peregrinos, como turistas y que quieren saber dónde está el cinerario, dónde está la imagen de la Virgen, cómo acceder. Y ellos mismos nos decían que tenían muchos pedidos de parte de gente adulta, gente que sale de los sanatorios de los hospitales, gente discapacitada, que quiere subir al camarín y no puede hacerlo por las escaleras”.

“Cuando hicimos la restauración del edificio, tuvimos en cuenta las rampas para darle accesibilidad. Pero faltaba lo del camarín porque las escaleras son bastante grandes. Entonces se comenzó con un análisis para no afectar a la arquitectura de la Basílica, con distintas opciones. Eso se presentó a la municipalidad y también al Arzobispado. Se aceptó una donde el ascensor va por afuera, pero el acceso es desde el interior al ascensor. Ahora estamos teniendo los presupuestos, tenemos dos presupuestos, estamos esperando uno más, y comenzamos con la recolección de fondo porque es un trabajo costoso. Tiene dimensiones especiales, no es un ascensor estándar, sino que nos piden una determinada medida para que pueda subir una persona en sillón de rueda y el acompañante. No es un trabajo económico, sino que es bastante costoso. Pero bueno, confiamos que lo vamos a poder hacer” concluyó Panigo.