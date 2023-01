"Basta de joda, el 95% de las extorsiones surgen de las cárceles", dijo el intendente de Rosario

carcel las flores.jpg Jose Busiemi

Visiblemente enojado, el titular del Departamento Ejecutivo renovó sus críticas a las autoridades provinciales, especialmente las vinculadas a la supervisión del Servicio Penitenciario. “Dejémonos de joder. Estamos presos de una industria de la extorsión que se hace desde las cárceles. Como antes llamaban desde los penales diciendo que tenían a un familiar secuestrado, ahora dicen «paguen» para que les dé protección”.

“Las detenciones que se dieron ayer y lo que dijo el fiscal Socca, con críticas a los servicios penitenciarios federal y provincial y a la Justicia de Ejecución Penal, no puede ser que no tenga más repercusión. Lo que sucede en las calles de Rosario se ordena desde cárceles que no están en Rosario. Ayer se desarmó una banda que afectaba a varios comercios del sur de Rosario y el origen era un tipo detenido en Coronda, que llamaba por teléfono y mandaba a la novia a cobrar, y dejaban un CBU. Hay una impunidad más fácil que dar un CBU”, agregó.

Javkin remarcó: “No voy a admitir matices. Hay responsabilidad directa. En las cárceles se tienen que meter quienes deben hacerlo. De los hechos que sufre la ciudad, el 95% son llamados telefónicos de gente que está presa”.

