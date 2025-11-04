"Belgrano, El Paso": una noche que revivió la historia y el orgullo santotomesino

La puesta, con dramaturgia de Ricardo Mascheroni y dirección general de Quique Maillier, revivió la llegada del General Manuel Belgrano al Paso de Santo Tomé, ocurrida en octubre de 1810, uno de los episodios más significativos de la historia local.

Con una p ropuesta que combinó arte, historia y tradición, la Municipalidad de Santo Tomé presentó el espectáculo “Belgrano, El Paso” , una recreación histórica que convocó a vecinos en el Playón del Camping Municipal.

La puesta, con dramaturgia de Ricardo Mascheroni y dirección general de Quique Maillier, revivió la llegada del General Manuel Belgrano al Paso de Santo Tomé, ocurrida en octubre de 1810, uno de los episodios más significativos de la historia local.

La Municipalidad de Santo Tomé presentó el espectáculo "Belgrano, El Paso", una recreación histórica que convocó a vecinos en el Playón del Camping Municipal

El público disfrutó de una puesta en escena de gran despliegue, protagonizada por Juan José Chiaramelo en el rol de Belgrano, junto a Rodolfo Costa, Carlos Villarruel, Paloma Bavera Menotti, José Brotto, Kevin Le Chautemps, Juan Carlos Bella, Daniel “Pachín” Gómez y Beatriz Sartore. A su vez, Ángel Gasperín aportó su voz en los relatos y Ema Sofía Sánchez acompañó con su poesía.

El espectáculo contó además con la participación de agrupaciones tradicionalistas, compañías teatrales, grupos scouts, integrantes del Batallón de Ingenieros I “Coronel Czetz”, y la formación artística El Rincón Musical, dirigida por Lali Calcopietro. Como invitados especiales, se sumaron Orlando Veracruz y la Banda de Música de la Municipalidad de Esperanza, quienes enriquecieron la velada con su presencia y talento.

Con un marco natural y emotivo, “Belgrano, El Paso” propuso un recorrido por la memoria colectiva de Santo Tomé, resaltando el valor de los hechos que forjaron la identidad de la ciudad. Una noche marcada por el encuentro y el orgullo santotomesino, donde el arte se convirtió en vehículo para mantener viva la historia compartida.

Santo Tomé ciudad Belgraniana

La importancia de este hecho histórico se encuentra reconocida por diferentes normativas que jerarquizan a Santo Tomé como Ciudad Belgraniana y al algarrobo histórico como símbolo de nuestra identidad:

* Ordenanza Municipal N° 2676/2008: Instituye el 1° de octubre como el “Día del Paso del General Belgrano por Santo Tomé”.

* Ordenanza Municipal N° 3042/2014: Declara a Santo Tomé como “Ciudad Belgraniana”.

* Decreto Nacional N° 2390/2015: Declara al sitio como Lugar Histórico Nacional.

* Ley Provincial N° 13.498: Declara al hecho como Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Fe.

De esta manera, Santo Tomé reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y la difusión de los valores que guiaron la vida y obra del General Belgrano.